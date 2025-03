Pripadnici najjače irske mafije uhićeni jer su razotkriveni nakon što je srušen Ghost

Smatraju ih jednom od irskih najjačih kriminalnih organizacija, a ovaj tjedan ih je uhićeno 12 u zajedničkoj akciji policija Irske i Španjolske koju je koordinirao Europol. Šestorica su uhićena u Irskoj, šestorica u Španjolskoj, a svi skupa se sumnjiče da su bili involvirani u krijumčarenje ogromnih količina droge koja se skrivena u vozilima prevozila iz Španjolske u Irsku.

Kako funkcionira spomenuta kriminalna organizacija počelo se razotkrivati nakon što su organi reda u rujnu 2024. demontirali kriptiranu komunikacijsku platformu Ghost koja je bila vrlo popularna u kriminalnom svijetu i to jer su je korisnici mogli kupiti bez da navedu svoje osobne podatke, zato što je imala tri enkripcije te zato što se nudilo i slanje poruka, programiranih da unište sve poruke na telefonu kojem bi poruka bila isporučena. Kriptirana komunikacija takve razine omogućavala je kriminalnim mrežama sigurnu komunikaciju, izbjegavanje otkrivanje, uništenje forenzičkih tragova.... U trenutku kada je u rujnu 2024. razotkriven, Ghost je imao nekoliko tisuća korisnika diljem svijeta, imao je vlastitu infrastrukturu i aplikacije te mrežu preprodavača, a dnevno se preko njega razmjenjivalo tisuću poruka. Uglavnom, nakon što je u rujnu 2024. Ghost razotkriven i srušen, identificirani su neki njegovi korisnici i kako to obično biva, tim tragom sada se došlo do pripadnika najjače irske kriminalne organizacije čijih je 12 pripadnika uhićeno.

Sumnjiči ih se da su, koristeći se sofisticiranim i kriptiranim komunikacijskim kanalima organizirali trgovinu drogom, njezino krijumčarenje, distribuciju... Radilo se o marihuani i kokainu koji su diljem Europe krijumčareni u vozilima koji su imali ugrađene tajne pretince. Podaci koji su prikupljeni zahvaljujući Ghostu, omogućili su ne samo identifikaciju pojedinih pripadnika kriminalne skupine već cijele strukture kriminalne skupine i načina na koji je skupina funkcionirala. Osim za trgovinu drogom sumnjiče se i za pranje novca.