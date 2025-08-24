Kaos na izvlačenju lota: Voditeljica prekinula izvlačenje, morali uključiti zamjenski uređaj

Na subotnjem izvlačenju lota dogodila se neuobičajena situacija. Naime, superbroj je stvorio dvostruki problem, pa je na kraju morao biti korišten zamjenski uređaj. Sve je krenulo glatko kod izvlačenja kombinacije „6 od 49“, koje se uživo prenosilo putem interneta. Međutim, kod izvlačenja superbroja voditeljici je odjednom stigao znak da se postupak zaustavi pa je cijeli proces prekinut, piše Bild.

„Kod prvog pokušaja izvlačenja superbroja imali smo takozvano prazno izvlačenje“, rekao je glasnogovornik Lotta Saarland, koji je nadležan za izvlačenje. Naime, uređaj koji iz bubnja s deset kuglica treba podići superbroj ostao je prazan, zbog čega je postupak morao biti ponovljen. Ni drugi pokušaj nije prošao bez problema. Dvije kuglice zaglavile su se iza otvora, pa ih nije bilo moguće izvući, prenosi Fenix magazin. Zbog toga je u igru uključen rezervni uređaj koji je uspješno odradio posao i izvukao superbroj 9.

„Za svaki uređaj imamo pripremljen rezervni“, pojasnio je glasnogovornik. „Iako se oni koriste vrlo rijetko, uvijek smo spremni na sve situacije.“ Dodao je i da se postupci rješavanja kvarova redovito uvježbavaju.