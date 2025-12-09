Prilika za osnovce i srednjoškolce da izbliza vide upoznaju karijere u turizmu

Udruga jedinstvenih hrvatskih hotela Impresia u četvrtom izdanju programa „Upoznajte naše priče“, edukativnog ciklusa namijenjenog učenicima osnovnih i srednjih škola, nastavlja s projektom približavanja stvarnih karijernih mogućnosti u turizmu mladim ljudima. Program se ove godine provodi kao sastavni dio nacionalnog projekta „Održivi turizam, održive karijere – Fast Forward to Excellence“ koji Impresia realizira uz podršku i sufinanciranje Ministarstva turizma i sporta te u partnerstvu s Udrugom poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske, Kamping udruženjem Hrvatske i udrugom Jeunes Restaurateurs.

Program „Upoznajte naše priče“ učenicima pruža izravan uvid u rad hotela, kampova, turističkih agencija i restorana visoke kategorije, gdje se upoznaju s različitim zanimanjima, radnim procesima i mogućnostima razvoja karijere. Ovogodišnji ciklus, među ostalim, uključuje i sudjelovanje osam učenika strukovnih škola na kulinarskim Masterclass radionicama prestižne međunarodne škole Ecole Ducasse, čime program dodatno jača segment praktične edukacije i gastronomije. Program je otvoren za učenike završnih razreda osnovnih škola, srednjih turističkih i ugostiteljskih škola te jezičnih gimnazija, a prijave su otvorene do 1. veljače iduće godine na službenoj stranici https://naseprice.impresiacroatia.com/hr/nase-price.

- Impresia iz godine u godinu jača, bilo kroz programe koji nam omogućuju prijenos znanja mladima i jačanje buduće radne snage u turizmu, bilo kroz poslovni razvoj naših članica i širenje članstva. Istodobno sektor očekuje održivost, kvalitetu usluge i autentičan doživljaj, pa želimo učenicima pokazati kako izgleda rad u profesionalnom okruženju u kojem je svaki detalj važan, a domaća radna snaga ima ključnu ulogu - kaže Nenad Nizić, predsjednik Udruge Impresia.

Nacionalni projekt „Održivi turizam, održive karijere – Fast Forward to Excellence“ podrazumijeva dosad najveću suradnju udruga koje predstavljaju hotelski, kamping i gastronomski sektor te luksuzni i boutique segment hrvatskog turizma. Cilj je sinergijski učinak komplementarnih aktivnosti koje svaka udruga provodi u okviru projekta te veći doseg ciljnih skupina te osiguranje ukupno boljih rezultata. Predsatvnici Ministarstvo turizma i sporta dodatno naglašavaju važnost programa jer povezuju mlade s poslodavcima i stvarnim radnim okruženjima.

- „Projekt „Upoznajte naše priče“ uklapa se u ciljeve Ministarstva, od motiviranja mladih za turistička zanimanja do jačanja kompetencija i povećanja vidljivosti karijera u sektoru. Suradnja obrazovnih institucija i poslodavaca ključna je za kvalitetan razvoj kadrova, a ovakvi programi mladima pružaju iskustva koja uvelike oblikuju njihove profesionalne odluke - komentar je Sandre Posavec, ravnateljice Uprave za održivi razvoj i javnu turističku infrastrukturu u Ministarstvu turizma i sporta.

Inače, Udruga jedinstvenih hrvatskih hotela Impresia, koja okuplja, jedinstvene luksuzne hotele na iznimnim lokacijama, nedavno je proširila članstvo uključivanjem slavonskim wellness i wholeness hotelom Materra. Time Impresia širi svoju ponudu izvan najpoznatijih obalnih destinacija te doprinosi pozicioniranju kontinentalne Hrvatske na međunarodnoj karti visokokvalitetnog i održivog gostoprimstva, a zadovoljni su i u Materri.

- Članstvo u Impresiji za nas je prilika za profesionalnu razmjenu, razvoj novih suradnji i primjenu standarda koji doprinose kvaliteti poslovanja. Prepoznajemo vrijednost udruge u povezivanju hotela koji dijele sličnu viziju razvoja, a takvo okruženje vidimo kao poticajno za daljnje unaprjeđenje naše ponude - poručila je Nina Duman, direktorica hotela Materra.

