Prijetio sjekirom sestri zbog duga njihove majke: 'Popije sve što nađe, pa i rum za kolače'

Državno odvjetništvo podignulo je optužnicu protiv 58-godišnjeg muškarca kojem tereti da je sjekirom prijetio smrću sestri te joj oštetio automobil, a u optužnici predlaže se godinu dana bezuvjetnog zatvora.

Do sukoba je došlo nakon što su im umrli roditelji te je u ostavinskoj rastavi brat dobio rješenje da mora platiti 8000 kuna majčina duga. Majka im je, inače, ostavila veliku kuću i klijet u Samoboru. Međutim, bilo je i dugova za koje je 58-godišnjak optužio sestru.

U optužnici stoji da je on u kolovozu prošle godine oko 20 sati na terasi kafića u zagrebačkim Mikulićima sestri rekao: - Procijepit ću te sjekirom, još imam 400 kuna i kad to potrošim svoje dugove ću riješiti tako da ću završiti tamo gdje ću imati besplatan stan i hranu. Kad dođem doma, uzet ću sjekiru i nasjeckat ću ti i jedan i drugi auto i motor

Nakon toga je napustio kafić i vratio se oko 21.40 sati i to sa sjekirom u rukama. Hodao je s njom ispred kafića, a potom došao do sestrina parkiranog automobila te ga oštetio udarcima drškom sjekire po desnom vjetrobranskom staklu. Njegova sestra i njezina prijateljice prestravile su se i nazvale policiju, piše Danica.hr.

Muškarac je tijekom istrage priznao da je tog dana bio jako uzrujan zbog saznanja o postojanju duga iza pokojne majke, te je izjavio kako smatra da je dug majčinom karticom napravila sestra. Priznaje i da je došao do kafića sa sjekirom, ali odbacio je sve navode da je imao namjeru ikome nauditi. Njegova sestra je pak ponovila sve navode iz optužnice.

- Optuživao me je u kafiću da sam mu s majkom upropastila život, a ja sam ga smirivala i molila ga da ide doma i da se naspava i otrijezni, nakon čega sam izašla van sačekati prijateljicu. Kasnije sam saznala da je on taj dan kod kuće popio sam više od pola litre pelinkovca. On je takav da kad ima alkohola u kući popije sve što nađe, pa čak i rum za kolače. Pomislila sam da će ubiti mene i prijateljicu ili nam razbiti aute. Brat, inače, drži sjekiru u ormaru - svjedočila je sestra.

Optužnica državnog odvjetništva je nepravomoćna i 58-godišnjak se na nju može žaliti, piše Danica.hr.

