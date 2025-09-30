Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 69
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Marinko Jurasić
Autor
Marinko Jurasić

Prijeti nam velika ugroza ako i Grmoja traži da nas sud štiti od Porezne uprave

30.09.2025. u 10:00

Obrazloženje predloženih izmjena Općeg poreznog zakona daje povoda za katastrofična tumačenja o tome da će nam Porezna uprava upadati u privatnost

Nije bilo tko, nego je predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja (Most) alarmirao javnost da predložene izmjene Općeg poreznog zakona predstavljaju "najopasnije širenje državnih ovlasti od stjecanja hrvatske neovisnosti". Grmoja tumači da bi Porezna uprava po tom prijedlogu mogla kopirati cijela računala i mobitele, tražiti lozinke i ključeve enkripcije, podatke od banaka, telekoma..., internetske podatke "sve bez sudskog naloga", prenosi Hina. Njegov je lapidaran zaključak: "To nije porezni nadzor, to je digitalni pretres bez granica".

Ključne riječi
Porezna uprava Nikola Grmoja

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Turisti u obilasku Sarajeva
Premium sadržaj
Video sadržaj
2
JOZO PAVKOVIĆ

Hrvati, Bošnjaci i Srbi u BiH napokon oko nečega složni: rata neće biti

Srbiju kao najveću prijetnju BiH vidi 42% Bošnjaka, 40% Hrvata i tek manje od jedan posto Srba. U najvećem broju, 42 posto, Srbi opasnost vide u Americi unatoč upornim pokušajima vladajućih u RS-u da se predsjedniku Donaldu Trumpu dokažu kao simpatizeri i prijatelji. Hrvatska dobro stoji jer samo po dva posto Bošnjaka i Srba u svom zapadnom susjedu vidi prijetnju.

Učitaj još