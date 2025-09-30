Prijeti nam velika ugroza ako i Grmoja traži da nas sud štiti od Porezne uprave

Nije bilo tko, nego je predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja (Most) alarmirao javnost da predložene izmjene Općeg poreznog zakona predstavljaju "najopasnije širenje državnih ovlasti od stjecanja hrvatske neovisnosti". Grmoja tumači da bi Porezna uprava po tom prijedlogu mogla kopirati cijela računala i mobitele, tražiti lozinke i ključeve enkripcije, podatke od banaka, telekoma..., internetske podatke "sve bez sudskog naloga", prenosi Hina. Njegov je lapidaran zaključak: "To nije porezni nadzor, to je digitalni pretres bez granica".