Prijeti joj zatvor jer je u svađi supruga udarila svijećnjakom po glavi: Učinila sam to u samoobrani

Žena (30) iz Zagreba mogla bi završiti u zatvoru na godinu dana jer je izvanbračnog supruga (34) u svađi udarila metalnim svijećnjakom po glavi. Zaključak je to policije i državnog odvjetništva koji su podigli optužnicu. Dodaje se kako se izrečena kazna neće izvršiti ukoliko okrivljenica u roku od tri godine ne počini novo kazneno djelo.

U optužnici se navodi da se sve dogodilo u siječnju ove godine oko 9:30 sati u stanu na području Zagreba gdje je 30-godišnjakinja, piše Danica, napala supruga jer je odbio prošetati psa. "U nakani da ga tjelesno povrijedi, rukama ga je ogrebala po licu i vratu te ga metalnim svijećnjakom udarila u područje stražnjeg dijela glave, uslijed čega je muž zadobio povrede u vidu rane razderotine na zatiljnom dijelu glave duljine 2,5 centimetara" stoji u optužnici.

Žena je priznala da je do tučnjave došlo, no istaknula je da se samo branila. "Prepirali smo se oko šetnje psa, oboje smo krivi. Točno je da sam ga ogrebala, ali to sam učinila u obrani, i također je točno da sam ga nekim svijećnjakom udarila po glavi" rekla je, dodajući da je i suprug nju grebao, držao za lice te vukao po podu.

Prestali su se tući kada im je na vrata pokucao vlasnik stana koji je i pozvao policiju. Žena je na mjestu uhićena, a njenom je partneru pružena prva pomoć. On je, kao izvanbračni suprug okrivljenice, iskoristio pravo nesvjedočenja u slučaju.

Policija je u stanu pronašla dva metalna svijećnjaka duljine oko 23 centimetara.

