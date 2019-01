Prije će Kinezi sagraditi most nego mi pristupne ceste

Na gradilištu Pelješkog mosta danas bi trebalo početi probno pobijanje pilota, a nakon što sljedeći tjedan iz Kine stigne prvi kontingent od 24 pilota, počinje i pobijanje stalnih pilota na stupnim mjestima. Kineski konzorcij predvođen China Road and Bridge Corporation uveden je u posao gradnje mosta koji će spojiti Hrvatsku 30. srpnja prošle godine i prema ugovoru most treba biti sagrađen u roku od 36 mjeseci. Tako bi Pelješki most trebao biti završen u ljeto 2021. I dok se gradnja mosta zahuktava, radovi na pristupnim cestama nisu ni blizu početka. Dosad, naime, nije izabran ni izvođač koji bi gradio te prometnice. Hrvatske ceste raspisale su dva natječaja za pristupne ceste Pelješkom mostu.

