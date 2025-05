Prije 34 godine unajmljenim zrakoplovom Croatia Airlinesa odradila je svoj prvi komercijalni let u domaćem prometu

U unajmljenom zrakoplovu McDonnell Douglas MD-82, registracije YU-ANC na počasnom letu Zagreb – Split, koji je trajao nešto više od sat vremena, uz prvog predsjednika Republike Hrvatske, dr. Franju Tuđmana, koji je bio u društvu svoje supruge Ankice, bili su i mnogi tadašnji političari i visoki dužnosnici, između ostalih Josip Boljkovac, Stjepan Sulimanac, Antun Vrdoljak, Hrvoje Hitrec, tadašnji gradonačelnik Zagreba Boris Buzančić, Mladen Vedriš.... U 13 sati i 25 minuta zrakoplov je sletio u splitsku zračnu luku, gdje je prve putnike nacionalnog avioprijevoznika, ispred zgrade aerodroma ukrašene hrvatskim zastavama, dočekalo mnoštvo građana koji su ih s oduševljenjem pozdravljali.

"Prošla je godina dana od uspostave demokracije u Hrvatskoj, a mi već letimo. Iza nas je definitno doba kada je Hrvatska bila, ne samo prizemljena, nego i prikliještena na zemlju. Evo nas s hrvatskom zračnom plovidbom, na našem nebu, na putu da ostvarimo još čvršće veze sa svijetom", izjavio je tog dana predsjednik Tuđman, čije ime danas nosi zagrebačka zračna luka. Njegove su riječi sažele duboko emotivno značenje tog povijesnog leta za mladu hrvatsku državu.

Foto: Večernji list

No, prvi korak u stvaranju hrvatske aviokompanije napravljen je još 7. kolovoza 1989., kada je u Zagrebu registriran Zagal (Zagreb Airlines) koji je s radom započeo u prosincu te godine, a flotu je tada činio mali zrakoplov Cessna 402C koji je služio za prijevoz poštanskih pošiljaka. Tek nakon prvih višestranačkih izbora u Hrvatskoj, 23. srpnja 1990., Zagal mijenja ime u Croatia Airlines d.d., postavši nacionalna aviokompanija za prijevoz putnika, robe i pošte. Bilo je to ispunjenje želje Hrvata u domovini, ali i onih raseljenih po svijetu od kojih su neki postali i dioničari kompanije. U travnju ratne 1991. kompanija je od slovenske Adrije Airways unajmila dva zrakoplova MD-82, čime je bio i

omogućen prvi povijesni let iz Zagreba za Split. Nakon tog prvog leta Croatia Airlines je već sljedeći dan započela s uspostavom redovnog, domaćeg prometa, povezujući potom Zagreb s Dubrovnikom, Zadrom i Pulom. Ubrzo nakon toga uslijedili su i letovi za Sarajevo, Skopje te sezonski za Tivat i Lošinj, kao i linije iz Splita i Dubrovnika za Osijek.

No, kada je krajem lipnja 1991. JNA zatvorila ljubljanski aerodrom, Adria Airways je povukla svoje zrakoplove koji su bili iznajmljeni Croatia Airlinesu što je poprilično zakompliciralo život domaćeg avioprijevoznika, no ne zadugo. Nakon što je na Božić 1991., JNA napustila Pleso, Croatia Airlines je već početkom 1992. okrenula novu stranicu u svom poslovanju. Od njemačke Lufthanse kompanija je kupila prva tri zrakoplova, Boeing 737-200. Već 3. travnja 1992. prvi od njih sletio je u Zagreb, a dva dana kasnije, pod vlastitim imenom i s vlastitim zrakoplovom, Croatia Airlines obavila je i svoj prvi međunarodni let na liniji Zagreb – Frankfurt, čime je počelo povezivanje Hrvatske s Europom i svijetom.

Uslijedile su godine rasta u kojima se flota konstantno povećavala, a 9. lipnja 1994. kompanija je proslavila prijevoz svog milijuntog putnika. Bila je to definitivno godina za pamćenje, jer samo tri mjeseca kasnije, 11. rujna 1994., avion Croatia Airlinesa iz Zagreba je u Rim prevezao važnog putnika - papu Ivana Pavla II. koji se vraćao iz svog prvog posjeta Hrvatskoj, a zrakoplovima Croatia Airlinesa letio je i tijekom njegovih kasnijih posjeta našoj zemlji.