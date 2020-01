Prijavila šefa koji ju je napastovao u autu, sud ga je pustio jer se ‘dogodilo samo jednom’

Ti ideš k meni da te njih dvojica ne bi napastovali, kazao je šef mladoj policajki 2016. godine dok su preko noći čuvali granicu između Srbije i Hrvatske u jeku migrantske krize. Međutim, te noći 22. veljače upravo je šef bio taj koji je napastovao mladu kolegicu, a sud ga je oslobodio krivnje jer se spolno uznemiravanje dogodilo samo jednom. Dakle, prema odredbama Kaznenog zakona, da bi ovaj čin bio kažnjiv, morao se ponoviti bar još jednom. Razočarana dosadašnjim ishodom, odustala je od žalbe i daljnjeg kaznenog progona kolege.

I tužiteljstvo je najprije odbacilo njezinu kaznenu prijavu protiv policajca pa je sama podnijela optužnicu koju je sud na kraju potvrdio. Ipak u konačnici je donesena oslobađajuća presuda, što ju je obeshrabrilo. Zato nije ulagala žalbu na nepravomoćnu presudu, piše Telegram.

Prema potresnom svjedočenju policajke i jednom je bilo previše. Sve je počelo u autu kada je krenulo upucavanje uz neugodna pitanja o seksu tijekom ophodnje.

– Pričao je o prevarama. Pokušala sam ga ignorirati, pa sam se zagledala u mobitel. No, on nije prestajao. Uporno je želio pričati o temama vezanima za seks. U jednom trenutku mi je rekao da bi bilo dobro da radim, dobivam dnevnicu i j.... se u isto vrijeme – kazala je uznemirena žena za Telegram.

Nakon toga svoje je sjedalo spustio u ležeći položaj, pojačao grijanje i tražio kolegicu da učini isto. Potom je krenulo neprimjereno dodirivanje.

– Stalno sam micala njegove ruke i tražila ga da prestane. No, on me uhvatio za bradu i pokušao me poljubiti. Ponovno sam mu rekla da prestane. On je uzvratio riječima da ima vremena do šest sati ujutro. Naglasio je da je uporan i da dobije sve što želi. Kada nisam više znala kako da se obranim izašla sam iz auta – ispričala je policajka koja se nakon deset minuta vratila u vozilo jer je šef rekao da će prestati.

Tada je bilo dva ujutro i policajac je zaspao pa je nakratko imala mira. No, nakon što se probudio, maltretiranje se nastavilo.

– Izašao je mokriti. Po povratku mi je rekao da sam mu mogla pomoći u pišanju. I ponovno me počeo nagovarati na seks. Stalno je ponavljao da još imam vremena predomisliti se.Govorio je kako on redovito vara ženu i da su njemu sve žene lijepe. Rekao je i kako ga zanima je li p…. uska ili široka te kako bi moje sise stajale u njegovoj ruci. Tvrdio je kako je uvjeren da i meni fali seks dok sam na terenu, kao i da ću se pokajati ako ne budem imala spolni odnos s njim – prepričala je gnjusne detalje večeri užasa u noćnoj smjeni.

Kad se vratila kući, sve je ispričala i svojoj obitelji, no ostalim kolegama nije. Naposljetku je odlučila prijaviti šefa jer se osjećala ''jako loše, poniženo i uvrijeđeno''. Podršku su joj dali i zapovjednici, a jedan od policajaca koji je te večeri također bio na terenu, svjedočio je na sudu kako je naknadno čuo što se kolegici dogodilo.

Prijavljeni policajac na sudu je sve negirao i tvrdio da ''oženjen čovjek i otac četvero djece ne može si dopustiti da dira kolegicu''.

– Bili smo četiri-pet sati u automobilu i moguće je da sam je koji put slučajno dodirnuo – kazao je tada na sudu.

Cijeli slučaj do sada je držan u tajnosti. U međuvremenu je policajac otišao u mirovinu, dok mlada policijska službenica i dalje radi.