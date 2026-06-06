Prijatelji životinja: Hrvatskoj treba 'policija' za životinje

Nakon novih potresnih slika zlostavljanja životinja u općini Dvor, gdje je velik broj pasa bio teško zanemarivan, izgladnjivan i prepušten patnji, a neki i smrti, iz Udruge Prijatelji životinja priopćili su kako se slučajevi napuštanja, izgladnjivanja, mučenja i smrti u Hrvatskoj nižu jedan za drugim, a svaki od njih razotkriva isti poraz: sustav koji je morao zaštititi životinje nije djelovao na vrijeme. Podsjetimo, u mjestu Vanići policija je tijekom vikenda uhitila 45-godišnju voditeljicu Udruge za zaštitu životinja koja je zlostavljala pse koji su joj bili povjereni.

– Ovi horori kojima cijela javnost svjedoči trebali su se i mogli spriječiti. Nadležne institucije dobivale su prijave i od drugih i od nas, a trebale su i mogle i samostalno djelovati jer su u službenim bazama mogle vidjeti velik broj pasa na istoj adresi. Trebamo inspekciju za zaštitu životinja i sustav koji djeluje – kaže Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja. Iz udruge ističu kako su još prošle godine DIRH upozorili na slučaj u Dvoru kao jedan od onih s kojima su inspekcije upoznate, a problemi se ne rješavaju.

– Godinama upozoravamo da postojeći sustav ne funkcionira. Skupljamo potpise za reformu veterinarske inspekcije, koja djeluje ponajprije prema Zakonu o zdravlju životinja i Zakonu o veterinarstvu, a ne može učinkovito djelovati i prema Zakonu o zaštiti životinja. Institucije trebaju djelovati preventivno. Ovakav horor koji potresa Hrvatsku nije iznimka, nego alarm da nešto sustavno ne valja i da je konkretna promjena nužna – poručuje Oman.

Naglašava da se ne smije izostaviti ni odgovornost jedinica lokalne samouprave, koje imaju jasne zakonske obveze zbrinjavanja napuštenih, izgubljenih, ozlijeđenih i oduzetih životinja. No mnoge od njih godinama ne provode kontrolu mikročipiranja pasa, ne osiguravaju učinkovito zbrinjavanje napuštenih životinja, ne financiraju ili ne sufinanciraju kastracije skrbničkih pasa i mačaka te slobodnoživućih mačaka, a neke nemaju ni stvarno funkcionalan ugovor sa skloništem. Prijatelji životinja zato još od 2012. predlažu osnivanje posebne inspekcije za zaštitu životinja koja bi surađivala sa skloništima, veterinarskim stanicama, komunalnim redarstvom, policijom i udrugama te omogućila brže, stručnije i učinkovitije reakcije na prijave građana, ali i bila temelj za uspostavu funkcionalne "policije za životinje". Na www.prijatelji-zivotinja.hr potpisuje se i peticija vezana uz to.