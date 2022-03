Prigovorila mu da pijan ne može viđati dijete, a on izvadio automatsku pušku iz ormara i zaprijetio joj: Otiđi ili ću te ubiti!

Otiđi ili ću te ubiti! - kazao je bivšoj izvanbračnoj supruzi Ivan P. (39), kada je ona u ožujku 2020. došla u njegov zagrebački stan kako bi preuzela njihovo dijete koje je bilo kod njega.

Prigovorila mu je, smatrajući da je pijan, zbog čega je on, želeći je preplašiti, otišao do ormara iz kojeg je izvadio automatsku pušku. Pušku je repetirao te je u ubacio metak u cijev, nakon što je bivšoj izvanbračnoj supruzi zaprijetio da će je ubiti.

- Ti nisi normalan! Što radiš? Spremi pušku! - odgovorila mu je preplašena žena.

- Otiđi ili ću te ubiti! - ponovio joj je prijetnju Ivan P. preplašenoj ženi, koja je uzela dijete i otišla.

Zbog toga što je učinio, Ivan P. je optužen za prijetnju, a optužnicu je protiv njega podigao ODO Zagreb. Tužiteljstvo u optužnici traži da ga se proglasi krivim te osudi na šest mjeseci zatvora te da plati troškove postupka od 500 kuna. On se tijekom istrage branio šutnjom, dok je njegova bivša izvanbračan supruga ispričala što se dogodilo.

Kazala je da je s Ivanom P. u izvanbračnoj zajednici živjela šest godina te imaju zajedničko dijete. Jednog dana u ožujku 2020. njihove je dijete bilo kod njega, a kada ga njegova bivša izvanbračna supruga nazvala, učinilo joj se da je pijan. Zbog toga je odlučila otići kod njega po dijete.

- Kada sam došla na njegovu adresu, on je bio vidno pijan. Bio je u dvorištu i preko mobitela se svađao s majkom. Ušla sam u kuću i vidjela da dijete spava. Kako se on i dalje svađao s majkom, kazala sam mu da tako ne razgovara s majkom. On je na to mobitel bacio o zid, te se mobitel raspao. Kazala sam mu da ne smije piti ako želi viđati dijete. Njega je to razljutilo, pa je iz ormara u prizemlju uzeo pušku. Nisam znala da je imao. Repetirao ju je prema meni, te kazao da otiđem ili će me ubiti. Pitala sam ga što radi i je li normalna, a on je ponovio da odem ili će me ubiti. Kazala sam, da ne idem bez djeteta, pa je on spustio pušku, a ja sam uzela dijete i otišla - ispričala je bivša izvanbračna supruga Ivana P.

Navela je i da je o svemu izvijestila Centar za socijalnu skrb, no da se nakon toga ništa nije događalo, da bi potom šest mjeseci kasnije Ivan P. u svojoj kući ustrijelio podstanara.

- On je zbog toga bio u zatvoru i zvao me je tražeći da povučem prijavu protiv njega. Ja ostajem kod svoje izjave i njega se ne bojim no ne želim njegov daljnji kazneni progon jer ne vidim zašto bi stvarala pritisak sebi i djetetu. Osim toga, ako bude osuđen, ne znam što bi mogao učiniti meni ili djetetu, kada izađe - navela je.

No iako je ona kazala da ne želi nastaviti kazneni progon, tužiteljstvo je ipak podiglo optužnicu protiv Ivana P. jer je riječ o djelu koje se progoni po službenoj dužnosti.

