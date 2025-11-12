Naši Portali
NASA ZAUSTAVILA MISIJU

Približava se 'kanibalska oluja', jedna od najvećih u posljednjih 20 godina: Prijete nestanci struje i signala

UK: Polarna svjetlost iznad zaljeva Whitley iznad svjetionika St. Mary's u zaljevu Whitley
Foto: Owen Humphreys/PRESS ASSOCIATION
1/4
Autori: Večernji.hr, Tea Tokić
12.11.2025.
u 20:57

Iako su opasnosti značajne, oluja bi mogla donijeti i spektakularne prizore, sjevernu polarnu svjetlost vidljivu i u dijelovima Britanije.

NASA je bila prisiljena odgoditi planirano lansiranje svemirske misije zbog snažne solarne oluje, kakva nije zabilježena već gotovo dva desetljeća. Takva oluja mogla bi prouzročiti poremećaje u GPS sustavima, komunikacijama i elektroenergetskim mrežama diljem svijeta.

Britanski geološki institut (BGS) povisio je razinu upozorenja na najvišu razinu, istaknuvši da je oluja već uzrokovala smetnje u satelitskoj navigaciji i komunikacijama. Stručnjaci upozoravaju da bi se trenutna solarna oluja mogla spojiti s drugom, stvarajući tzv. “kanibalsku oluju”, fenomen kada jedna eksplozija na Suncu “proguta” drugu, čime nastaje izrazito snažan geomagnetski poremećaj.

Zbog tih uvjeta, kompanija Blue Origin, u vlasništvu Jeffa Bezosa, odgodila je današnje lansiranje rakete New Glenn koja je trebala ponijeti NASA-ine letjelice ESCAPADE prema Marsu. U službenoj objavi na platformi X, Blue Origin je naveo da je NASA odlučila pričekati poboljšanje svemirskih vremenskih uvjeta prije određivanja novog termina lansiranja.

Iako su opasnosti značajne, oluja bi mogla donijeti i spektakularne prizore, sjevernu polarnu svjetlost vidljivu i u dijelovima Britanije. Prema BGS-u, najbolju šansu za promatranje imaju stanovnici Škotske, sjeverne Engleske i Sjeverne Irske, dok bi uz povoljne vremenske prilike aurora mogla biti vidljiva i u jugoistočnoj Engleskoj.

Kako navodi SkyNews, solarne oluje nastaju kada Sunce izbaci goleme količine nabijenih čestica i magnetskih polja u svemir. Kada te čestice dođu do Zemlje, mogu uzrokovati poremećaje u njezinom magnetskom polju te utjecati na energetske sustave i navigacijske uređaje. BGS ističe da je ova oluja već proizvela najjače geoelectricno polje na tlu otkako se vodi evidencija. Stručnjakinja Gemma Richardson iz BGS-a upozorila je da bi ovo mogla biti najveća oluja u posljednjih 20 godina: “Svemirsko vrijeme može imati stvaran utjecaj na svakodnevni život ljudi, od komunikacija do opskrbe energijom.”

Prema procjenama, jačina oluje mogla bi doseći razinu G5, najvišu kategoriju koja označava mogućnost nestanka struje, dugotrajnog gubitka GPS signala i smetnji u orijentaciji satelita. Ipak, NASA naglašava da solarne oluje ne predstavljaju izravnu prijetnju ljudskom zdravlju, jer nas Zemljino magnetsko polje i atmosfera štite od najopasnijeg zračenja.

