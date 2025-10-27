Preživio stravičan napad medvjeda, glava mu je bila u čeljusti, a onda je nakon nekoliko tjedana preminuo

Lovac iz Britanske Kolumbije preminuo je od posljedica krvnog ugruška nekoliko tjedana nakon što ga je 2. listopada teško ozlijedio medvjed grizli u regiji East Kootenay. Nesreća se dogodila tijekom lova na losove kada je Joe Pendry (63) naišao na medvjedicu s dva mladunčeta. Prema riječima njegove supruge Janice Pendry, Joe je ispalio metak u nogu medvjeda u pokušaju samoobrane, no životinja je nastavila napad, a u jednom trenutku držeći njegovu glavu u čeljusti. Koristeći svoje boksačko iskustvo i vještine vodiča za lov na otvorenom, muškarac se borio, a prema navodima medvjeda je ugrizao i za uho. Unatoč tome, zadobio je teške ozljede, uključujući otkinute usne, dio vlasišta, gubitak prsta, slomljen nos, jagodice, obje ruke i rebra, javlja CBC. Uspio je potom nazvati pomoć i svog sina. Hitno je prevezen u bolnicu gdje je podvrgnut višestrukim operacijama lica i drugih dijelova tijela. Unatoč početnom oporavku, supruga je potvrdila da je muškarac preminuo zbog krvnog ugruška.

Služba za zaštitu prirode Britanske Kolumbije (COS) izvijestila je da je mrtvi grizli pronađen nekoliko dana kasnije u istom području, a DNK analiza potvrdila je da je to bila životinja odgovorna za napad. Prema COS-u, medvjed je uginuo od sepse. Ministarstvo zaštite okoliša Britanske Kolumbije navodi da su mladunci vjerojatno bili dovoljno stari da prežive sami.

Prema podacima WildSafeBC-a, napadi grizlija su rijetki, ali mogu biti kobni. COS godišnje zaprimi između 400 i 500 poziva vezanih za grizlije, što ukazuje na potrebu za oprezom u područjima gdje obitavaju ove životinje.