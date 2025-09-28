Presuda je poniženje i sramota za Sarkozyja i Francusku, ali i za cijeli Zapad

Nakon što ga je u četvrtak pariški sud osudio na čak petogodišnju kaznu zatvora, bivši je francuski predsjednik Nicolas Sarkozy prkosno poručio da će "spavati u zatvoru, ali uzdignute glave". Sarkozy i nakon presude ustraje na tome da je nevin tvrdeći da su "oni koji ga mrze" i koji su ga takvom presudom namjeravali poniziti zapravo "ponizili Francusku". Činjenica je međutim da je ovakva presuda pariškog suda i sve ono što je ona razotkrila predstavlja poniženje i sramotu za Sarkozyja i Francusku, ali i za cijeli Zapad, točnije NATO.
No, krenimo redom. Sarkozy je prvi francuski čelnik u modernoj povijesti zemlje koji će uskoro morati iza rešetaka iako on nije prvi predsjednik koji je i osuđen. Jacques Chirac postao je 2011. prvi bivši predsjednik koji je osuđen u korupcijskom skandalu zbog pronevjere s financiranjem stranke u vrijeme kad je još bio gradonačelnik Pariza, ali Chirac je osuđen na dvogodišnju uvjetnu zatvorsku kaznu.
Jedini francuski čelnik koji je u povijesti francuske Republike poslan u zatvor prije Sarkozyja bio je maršal Pétain
Znači kako piše da svi predsjednici Francuske u novijoj povjesti , nakon mandata idu u zatvor. Za Makrona bi se stvarno čudio da isto tako ne završi, s obzirom na to na šta je Francuska pala pod njegovim vodstvom.
lijepo sto rekli gospodine , bolje od ovog napisa ,
