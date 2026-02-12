Naši Portali
NESREĆA U BIH

FOTO Strašne scene u Sarajevu: Tramvaj iskočio iz tračnica, jedna osoba poginula

Sarajevo: Tramvaj iskočio iz tračnica u središtu grada
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
VL
Autor
Ranko Mavrak/Hina
12.02.2026.
u 13:15

Na terenu si i ekipe hitne pomoći, vatrogasci i policija, a više će informacija o nesreći biti poznato tijekom dana.

 Jedna osoba je poginula, a više ih je ozlijeđeno u četvrtak u Sarajevu kada je gradski tramvaj iskliznuo s tračnica i završio na jednoj od najprometnijih cesta u blizini Zemaljskog muzeja BiH i veleposlanstva SAD. "Smrtno je stradala jedna osoba. Dvije osobe su ozlijeđene prema trenutnim podacima. Tužitelj je obaviješten, a policijski službenici su na terenu", naveli su iz županijskog MUP-a.

Prema dostupnim informacijama tramvaj je iskočio iz tračnica oko podneva probivši pritom zaštitnu ogradu te otklizavši desetak metara na kolnik. Cijeli prednji dio tramvaja je uništen. U ovoj je nesreći poginula žena koju je tramvaj prignječio pri iskliznuću, a kako bi došli do njezina tijela vatrogasci su morali rezati oštećenu konstrukciju vozila.

FOTO Tramvaj u Sarajevu izletio iz tračnica, jedna osoba poginula
Sarajevo: Tramvaj iskočio iz tračnica u središtu grada
Riječ je o jednom od starih tramvaja češke proizvodnja kakvi se postupno izbacuju iz uporabe otkako je prošle godine počela zamjena novim vozilima čiji je proizvođač švicarski Stadler. Do sada je županijska vlada nabavila 25 novih tramvaja, no neki od starih, kupljenih prije više od 40 godina i dalje su u uporabi. Iskliznuće s tračnica kakvo se dogodilo u četvrtak prvo je takve vrste. Tramvajski promet u Sarajevu uspostavljen je davne 1885. godine uz konjsku vuču, da bi od 1895. u pogon bili pušteni električni tramvaji.
Ključne riječi
BiH Sarajevo tramvajska nesreća

Komentara 3

CR
crocro
13:44 12.02.2026.

Jako moderni tramvaji a još modernije tramvajske pruge. Sve izgrađeno odmah poslije drugoga svjetskog rata. I što očekivati? Svakoga trenutka havariju. Umjesto da to pometu s ulica Sarajeva da ljudi ne stradavaju, a kada budu željeli put ka civilizaciji, imati će i modernije tramvaje.

JA
Japanezer
13:21 12.02.2026.

Jel ima kaj i iz srbije? Jel ima koja legenda?

Avatar HajdukLika
HajdukLika
13:35 12.02.2026.

Jugo-vijesti po hitnom postupku u Hrvatskoj …

