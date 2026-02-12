FOTO Strašne scene u Sarajevu: Tramvaj iskočio iz tračnica, jedna osoba poginula

Jedna osoba je poginula, a više ih je ozlijeđeno u četvrtak u Sarajevu kada je gradski tramvaj iskliznuo s tračnica i završio na jednoj od najprometnijih cesta u blizini Zemaljskog muzeja BiH i veleposlanstva SAD. "Smrtno je stradala jedna osoba. Dvije osobe su ozlijeđene prema trenutnim podacima. Tužitelj je obaviješten, a policijski službenici su na terenu", naveli su iz županijskog MUP-a.

Prema dostupnim informacijama tramvaj je iskočio iz tračnica oko podneva probivši pritom zaštitnu ogradu te otklizavši desetak metara na kolnik. Cijeli prednji dio tramvaja je uništen. U ovoj je nesreći poginula žena koju je tramvaj prignječio pri iskliznuću, a kako bi došli do njezina tijela vatrogasci su morali rezati oštećenu konstrukciju vozila.

FOTO Tramvaj u Sarajevu izletio iz tračnica, jedna osoba poginula

Riječ je o jednom od starih tramvaja češke proizvodnja kakvi se postupno izbacuju iz uporabe otkako je prošle godine počela zamjena novim vozilima čiji je proizvođač švicarski Stadler. Do sada je županijska vlada nabavila 25 novih tramvaja, no neki od starih, kupljenih prije više od 40 godina i dalje su u uporabi. Iskliznuće s tračnica kakvo se dogodilo u četvrtak prvo je takve vrste. Tramvajski promet u Sarajevu uspostavljen je davne 1885. godine uz konjsku vuču, da bi od 1895. u pogon bili pušteni električni tramvaji.