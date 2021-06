Preminuo bivši američki ministar obrane Donald Rumsfeld

Republikanac Donald Rumsfeld, bivši američki ministar obrane i arhitekt Iračkog rata, preminuo je u utorak, nekoliko dana prije svog 89. rođendana.

- S dubokom tugom dijelimo vijest o smrti Donalda Rumsfelda, američkog državnika i predanog supruga, oca, djeda i pradjeda. S 88 godina bio je okružen obitelji u svom voljenom Taosu u Novom Meksiku, izvijestila je obitelj u priopćenju objavljenom u srijedu.

A statement from the family of Donald Rumsfeld: pic.twitter.com/AlKYxVvqgF