Predstavljen dnevnik vukovarskog branitelja Željka Buljana koji je nastao dok je bio zatočen u Sremskoj Mitrovici

Od danas je stalni postav Gradskog muzeja Vukovar o Domovinskom ratu, a koji broji na stotine različitih predmeta, bogatiji za jedan neobičan ali iznimno važan dokument koji govori o tome vremenu.

Riječ je o dnevniku vukovarskog branitelja Željka Buljana (1947.-2008.) pod nazivom „Pisma Zdenki“, a koji je nastao tijekom njegovog zatočeništva u logoru u Sremskoj Mitrovici. Govoreći o ovome neobičnom dokumentu njegova supruga Zdenka Buljan, koja je ranije bila i gradonačelnica Vukovara i kojoj su namijenjena ta pisma, kaže kako je dnevnik čuvala gotovo 30 godina i da je sada, u dogovoru s obitelji, odlučila ga podijeliti s javnosti kako bi se svi mogli upoznati sa svime što su proživljavali Vukovarci.

- Dnevnik je napisan na toalet papiru, a kao korice iskoristio je korice nekoga keksa. Pisao ga je dok je bio u logoru i to skrivajući ga. Nije se smjelo znati da piše dnevnik. Skrivajući ga je i iznio iz logora i to u postavi odjeće, rekla je Buljan govoreći o ovome dokumentu.

Prisjetila se i kako je njen suprug, inače inženjer agronomije koji je do rata radio u Vupiku, tijekom rata dva puta bio ranjen. Operirao ga je doktor Juraj Njavro. Supružnici Buljan proveli su najteže dane života zajedno u Vukovaru. Rastavljeni su, poslije sloma obrane Vukovara, 19. studenoga u Veleprometu.

Na izloženim fotografijama, koje prate dnevnik, vide se njih dvoje kako napuštaju grad u koloni ali i kako Željka, uz prijetnju oružjem, sprovode u krugu Veleprometa. Željko Buljan je 21. studenoga završio u Sremskoj Mitorvici, a njegova supruga Zdenka je toga dana došla na slobodni dio Hrvatske. Izložena je i fotografija prilikom razmjene Buljana koji je u logoru bio od 21. studenoga 1991. godine do 27. ožujka 1992. godine.

Foto: Branimir Bradarić

U svome dnevniku Buljan govori o obitelji, djeci, maštanjima da je s obitelji na slobodi ali i o danima u logoru, atmosferi među logorašima, nezadovoljstvu i svemu što su proživljavali. Nije štedio nikoga ali sve vrijeme nije gubio nadu da će preživjeti i jednoga dana ponovno biti s obitelji. Poslije 30 godina Buljan kaže kako je ovo bio način da u tome psihološkom pritisku kojemu su bili izloženi sačuva zdrav razum. Pisma Zdenki započinju s datumom 10. veljače 1992. godine i završavaju s danom razmjene.

- Nakon mukotrpnog putovanja došlo je do razmjene na tzv. bijeloj liniji između Sarvaša i Nemetina. U Našicama nam je upriličen fantastičan doček. Bilo je oko 3000 ljudi. Konačno sam i tebe sreo. Razgovarao sam s djecom. Konačno mi je porodica na broju. Moja zarobljenička a i tvoja agonija je završena. Dok je čovjek živ ima nade, napisao je Željko Buljan na dan razmjene.

Govoreći o razlozima zašto je sada odlučila dnevnik podijeliti s javnosti kazala je kako bi svi građani, koji imaju slične dokumente iz rata, trebali to podijeliti s javnosti kako bi svi se upoznali kroz što su sve prolazili Vukovarci i kako su preživjeli ratne dane kao i zatočeništvo. Uz to treba znati i kako je Zdenka Buljan ranije bila kustosica i ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar te da samim tim zna koliko su neku zbirku važni ovakvi i slični dokumenti.

Ravnateljica Gradskog muzeja Vukovar Ruža Marić rekla je kako će „Pisma Zdenki“ biti dio zbirke o Domovinskom ratu.

- U svome stalnom postavu o Domovinskom ratu Gradski muzej ima izložene predmete koji svjedoče o važnosti kulturne baštine, kronologiju Domovinskog rata od početka kao i povrat umjetnina iz Novoga Sada. Jedan ovakav predmet, kao dnevnik čovjeka koji je boravio u logorima, živa je riječ. To je svjedočanstvo u krugu svih tih predmeta i svojevrsna iskra života kao jedna emotivna nota slanoga postava, rekla je Marić.

>> VIDEO Austrija zatvara restorane, barove i trgovine: Vlada uvodi obavezno cijepljenje od 1. veljače

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.