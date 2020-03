Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio produživanje policijskog sata

U izravno obraćanju naciji putem državnog RTS-a, predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić izrazio je zabrinutost zbog nedovoljne discipline građana Srbije u shvaćanju opasnosti od epidemije koronavirusa.

U Srbiji je broj zaraženih porastao na 171. Kritizirao je još uvijek olako shvaćanje tog problema upozoravajući sve i pitajući žele li talijanski scenarij i u Srbiji. U toku davanja izjave dobio je najnovije katastrofalne podatke iz Italije i odmah objavio naciji da je samo u jednom danu postignut novi crni rekord i da je u Italiji preminulo novih 793 bolesnika.

Stoga od sutra, a potrebna je još odluka Vlade RS, uvode se nove oštre mjere, te se policijski sat produžava na 12 sati dnevno, od 17 sati do 5 ujutro. Vučić je upozorio javnost da se to čini kako bi nacija mogla preživjeti. U citiranju crnih podataka iz drugih država spomenuo je i Hrvatsku, te je javnost upoznao kako je u samo jednom danu u Hrvatskoj bilo 80 novih zaraženih koronavirusom.

Kazao je da kako god netko u Srbiji gleda na Hrvatsku, ovako ili onako, "želimo im sve najbolje da se obrane", te dodao kako je to Srbiji važno jer je ona sljedeća na tom putu.

Pohvalivši prijatelje iz Kine i Ujedinjenih Arapskih Emirata, objavio je da u Srbiju stižu novi i prijeko potrebni respiratori, a svaki od njih će u krizi spasiti barem tri života. Srbija kupuje i strojeve za proizvodnju jednokratnih maski i uskoro će ih sama početi proizvoditi. Od ponedjeljka ponovno počinje proizvodnja vlastitog pekarskog kvasca, a od utorka starta proizvodnja etilnog alkohola za potrebe dezinfekcije, što je posebno važno s obzirom na to da nitko više ne želi izvoziti te proizvode, pa će ih Srbija proizvoditi sama.

Vučić je kazao da se Srbija priprema i za "talijanski" scenarij, pa će na prostorima beogradskog sajma postaviti tri tisuće interventnih kreveta, te još takvih pet širom Srbije.

Zamolio je građane da shvate da je riječ o borbi za živote njihovih starijih i roditelja, da će on biti odlučan, te ako treba, da će već sljedećeg tjedna uvesti 24-satni policijski sat i pri tome, kaže "ne zanima me što ćete reći i koliko ćete me voljeti zbog toga".