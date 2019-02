Predsjednica na Molitvenom doručku: Nisam za reviziju Vatikanskih ugovora

Nisam za reviziju Vatikanskih ugovora i taj je moj stav poznat. Nisam općenito za reviziju ugovora i mislim da to postavlja opasne presedane u međunarodnom pravu, osim ako obje strane nisu zaključile da bi trebalo doći do revizije iz određenih praktičnih razloga - rekla je predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u srijedu u Sisku prije početka Molitvenog doručka u sjedištu Sisačke biskupije.

Molitveni doručak Biskupija, na čelu s biskupom Vladom Košićem, organizira već 6. godinu, a ove godine je uvodni govor održala predsjednica.

- Prvi put sam na Molitvenom doručku u Hrvatskoj, a u SAD-u sam sudjelovala na njih nekoliko. Govorit ću danas o ulozi žene u politici i crkvi, poštujući razdvojenost države i Crkve. Vjera mi je u životu bitna komponenta i svojevrsni moralni kompas. Zato ću govoriti o ulozi vjere u životu političara i ekumenskom dijalogu koji može biti primjer i nama političarima kako rješavati pitanja dijalogom – dodala je predsjednica Grabar Kitarović.

Proteklih godina na sisačkom Molitvenom doručku uvodne su govore održali europarlamentarci Bernd Posselt, dr. Miroslav Mikolášik, Ivana Miletić te Marijana Petir koja je i pokrenula ovu tradiciju u vrijeme dok je bila i voditeljica Ureda za socijalni nauk crkve Sisačke biskupije. Lani je uvodničar bio Davor Ivo Stier.

- Na Molitvenom doručku okupljamo ljude koji su najodgovorniji kako na civilnom planu politike, znanosti, kulture, medicine tako i na planu naše Crkve. Uz dužnosnike Crkve pozivamo saborske zastupnike s područja Biskupije, župane, gradonačelnike, načelnike... Drago nam je što se predsjednica odazvala na naš poziv i mi ćemo joj pružiti potporu u smislu traženja rješenja za naše stanje iz vjere – rekao je biskup sisački Vlado Košić, dodavši kako je predsjednica vjernica i da mu je drago da imaju vjernika u politici.

- No očekujemo i da se naši vjernici koji preuzimaju neke javne i odgovorne službe ponašaju kao vjernici s kršćanskog morala, kršćanskih nasada i socijalnog nauka Crkve. Znamo da se u politici rade kompromisi, kao u svakodnevnom životu, kao i u braku, no mislim da se ipak neki principi trebaju čuvati i za to smo svi pozvani da se za to zalažemo i mi u crkvi na to upozoravamo – zaključio je biskup Košić prije početka službenog dijela Molitvenog doručka na kojem novinari nisu mogli prisustvovati.

