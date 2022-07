Pred nama je ugodan, vjetrovit vikend

Predah od nesnosnih ljetnih vrućina ipak će se nastaviti narednih dana kada će temperatura rasti vrlo sporo. Razlog tome je relativna blizina hladnijeg zraka koji i dalje dolazi sa sjeveroistoka, dok se nalazimo između anticiklone na zapadu i ciklone na jugoistoku.

U subotu će tako na istoku zemlje biti djelomice sunčano. Rano ujutro, uglavnom u Podunavlju, moguće je još malo kiše, danju pretežito suho. Puhat će umjeren sjeverozapadni i sjeverni vjetar, izraženiji u Podravini. Ujutro očekujemo najnižu temperaturu od 14 do 17 °C, a najviša dnevna bit će oko 25 °C.



Slične temperature očekuju i djelomice sunčane središnje predjele. Sredinom dana prolazno oblačnije uz dnevni razvoj oblaka i vrlo malu mogućnost za slabu, lokalnu kišu na sjeveru. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. U gorju djelomice sunčano i uglavnom suho, ujutro oko 10 °C, danju do 21 °C.



Na sjevernom Jadranu bit će relativno vjetrovito uz umjerenu i jaku buru, lokalno s olujnim udarima. Očekuje se da bura malo oslabi u drugom dijelu dana duž zapadne obale Istre i okrene na sjeverozapadnjak. Ujutro od 16 do 21 °C, danju između 27 i 31 °C.



Sunčanu Dalmaciji od jutra očekuje relativno vjetrovito vrijeme. Bura bi mogla stvarati probleme u prometu, osobito u prvom dijelu dana kada će biti najjača. Sredinom dana u unutrašnjosti oblačnije. Najniža temperatura od oko 16 °C u unutrašnjosti do 21 °C, a najviša između 27 i 30 °C.



Na krajnjem jugu uglavnom vedro, povremeno s umjerenom naoblakom. Puhat će umjerena i jaka bura s olujnim udarima, te sjeverni vjetar. More uglavnom umjereno valovito i valovito te još hladnije. Jutarnje temperature na jugu očekuju se u rasponu od 18 do 23 °C, danju vrlo toplo s temperaturom do 30 stupnjeva.

Slično i u nedjelju

Djelomice sunčano i uglavnom suho vrijeme, uz slab do umjeren sjeverni ili sjeveroistočni vjetar te bez osjetnog porasta temperature, mnogima će dobro doći nakon dugotrajnih vrućina. Uz prolazno više oblaka u nedjelju popodne može pasti pokoja kap kiše, upozoravaju na HRT-u.



Na Jadranu ostaje uglavnom sunčano. Ujutro umjerena bura, popodne sjeverozapadnjak, na otocima i jak, a u ponedjeljak opet vjetrovitije duž cijele obale s olujnim udarima bure. Temperatura bez osjetne promjene.



Kiša koja je ove godine mnogima nedostajala, u dijelu Dalmacije opet je izostala, a bura dodatno isušuje tlo pa će mnogi poželjeti pomoći svojim maslinicima.

Naime, temperatura u atmosferi na kilometar i pol visine, koja je dobar pokazatelj maksimalne temperature na površini, najprije će se još sniziti u ponedjeljak, a tek će u drugom dijelu tjedna znatnije porasti, pa će ovaj odmor od ljetne žege potrajati bar do tad.