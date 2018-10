I osuđeni Drago Tadić pobjegao u Tomislavgrad, želi služiti kaznu u BiH

Drago Tadić, osječki poduzetnik osuđen zbog pokušaja podmićivanja sudaca Vrhovnog suda u slučaju Branimira Glavaša, zatražio je služenje zatvorske kazne – u Bosni i Hercegovini.

Tadić je, naime, "potrošio" sve adute za odgodu služenja kazne, a kako se, nakon posljednje odbijenice, nije sam javio u zatvor, Županijski sud u Osijeku zatražio je od policije njegovo privođenje. No, prije nego je policija povratno išta odgovorila sudu, javio im se u utorak sam Tadić, doduše putem odvjetnika, i obavijestio ih o novome prebivalištu – nalazi se on u mjestu Kongora u općini Tomislavgrad i državljanin je Bosne i Hercegovine. Pravomoćno je osuđen, podsjetimo, na dvije godine zatvora na Županijskom sudu u Zagrebu, no zbog zdravstvenog stanja taj mu je sud nedavno ublažio kaznu za tri mjeseca.

Zbog nastavka liječenja zdravstvenih tegoba, pretraga i terapija, Tadić je 27. travnja zatražio odgodu odlaska u zatvor, što mu je i prihvaćeno, a ta je odluka postala pravomoćna 7. srpnja.

- Osuđenik se imao javiti na izdržavanje kazne zatvora 26. rujna. Međutim, 20. rujna podnio je novu molbu za odgodu, radi nastavka liječenja bolesti "Onkluzija i stenoza cerebralnih arterija koje nisu uzrokovale infarkt", to jest obavljanja preporučenih medicinskih pretraga i liječničkih pregleda. Uz molbu je podnio medicinsku dokumentaciju - priopćio je Miroslav Rožac, glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku. Sudac izvršenja odbio mu je, pak, molbu pet dana kasnije. U zatvor se, stoga, trebao javiti 26. rujna.

- Dopisom Centra za dijagnostiku u Zagrebu, sudac izvršenja je obaviješten da se osuđenik nije javio na izdržavanje kazne zatvora. Stoga je sudac izvršenja 28. rujna izdao nalog PU Osječko-baranjskoj za sprovođenje osuđenika na izdržavanje kazne u Centar za dijagnostiku u Zagrebu. Nalog je istoga dana dostavljen PU Osječko-baranjskoj putem telefaksa i pošte – nastavlja sudac Rožac.

Do današnjega dana, dodaje, nije zaprimljeno izvješće PU Osječko-baranjske o rezultatima postupanja po navedenom nalogu. No, gdje je Tadić, postalo je jasno 2. listopada, kada je njegov branitelj Zdravko Dumančić podnio žalbu na posljednju odbijenicu za odgodom izvršenja kazne.

- Istovremeno uz žalbu, osuđenik je podnio i obavijest o tome da je putem Ministarstva pravosuđa RH zatražio prijenos izvršavanja predmetne kazne zatvora u Bosnu i Hercegovinu, te je i priložio navedenu molbu za prijenos kazne u kojoj se navodi da se nalazi u mjestu Kongora u općini Tomislavgrad, BiH, gdje ima i prebivalište, te da je i državljanin Bosne i Hercegovine. Žalba osuđenika još nije dostavljena vijeću ovog suda na odlučivanje, budući da se nije vratila obavijest o uručenju tog rješenja osuđeniku – zaključuje Rožac.

