Pravi sukob Plenkovića i Milanovića tek slijedi, oni više nemaju drugog izbora

Sad kad smo dobili potvrdu da sljedećih godinu i pol neće biti nikakve izravne komunikacije između premijera i predsjednika države, treba vidjeti je li takvo što moguće s obzirom na to da oni, po Ustavu, trebaju donositi neke zajedničke odluke, postavljati veleposlanike, imenovati vojni vrh, vrh obavještajne zajednice i sl.



Do ove epizode smo došli kada je Zoran Milanović objavio svoje posljednje pismo Andreju Plenkoviću u kojem ga poziva da zanemare osobne sukobe i da se nađu i pokušaju dogovoriti, a Plenković je odgovorio da to više nema svrhe i da je ta šansa već prokockana. Ovo što se sada zbiva treba gledati u kontekstu izborne ili, kako je već zovu, superizborne 2024. godine. U toj godini izbori su za Europarlament, potom domaći parlamentarni izbori, a na kraju godine i predsjednički.