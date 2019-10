Pranić: Prijeti nam scenarij južne Italije i Napulja

Pozivamo Ministarstvo zaštite okoliša da povuče plan zatvaranja odlagališta otpada, izradi novu studiju te da se pri tome ne drži slijepo granica teritorija, inače nam kroz dvije-tri godine prijeti scenarij južne Italije i Napulja, poručili su danas vrgorački gradonačelnik Ante Pranić i Tomislav Panenić iz saborskog Kluba nezavisne liste mladih.

Podsjetili su da je prošle godine donesen nacrt dinamike zatvaranja odlagališta, pa je zbog toga samo u Splitsko-dalmatinskoj županiji zatvoreno pet odlagališta bez da je jasno riješeno gdje će, pod kojim uvjetima i cijenama, taj otpad odlaziti.

Taj, kako je rekao, konfuzni sustav i probleme koje ovakve nedovoljno promišljene odluke donose, Pranić je objasnio na primjeru svog grada Vrgorca.

- Mi smo naše odlagalište morali zatvoriti, iako imamo još dvije-tri godine kapaciteta. Mjesecima smo tragali za odlagalištem koje će primati naš otpad, a malo tko to želi jer tako sebi smanjuje kapacitet. Na kraju je inspektorat naložio Sinju da primi naš otpad, no to sad blokiraju građani Sinja zbog kojeg kamioni s našim otpadom ne mogu doći do odlagališta – pojašnjava Pranić dodavši kako još uvijek ne znaju ni uvjete odlaganje otpada u Sinju, pa ne može točno procijeniti koliko će poskupiti računi Vrgorčana za odvoz otpada, ali je siguran da će se njihov iznos zbog novih troškova morati udvostručiti. Paralelno s time, iako su mjesecima upozoravali da će nastati problemi zbog prisilnog zatvaranja odlagališta bez jasnog plana kako to nadoknaditi, i truda načelnika i gradonačelnika da riješe probleme s otpadom, inspektori im dijele visoke novčane kazne.

Vrgorcu je, nastavlja, puno bliže odlagalište u Pločama, međutim, oni ne žele primati njihov otpad, pa poziva resornog ministra zaštite okoliša Tomislava Ćorića da inspektorat naloži Pločama da primi njihov otpad, kako je to naloženo Sinju, ako zbog ničega drugog, onda zbog ušteda.

- Ovo nije problem samo Vrgorca, iste probleme u Splitsko-dalmatinskoj županiji imaju i Hvar, Brač, Komiža, sve turistička mjesta koja kroz 2-3 godine neće imati gdje odlagati otpad, a slično se događa i po cijeloj Hrvatskoj. Centar za gospodarenje otpadom nije napravljen, nema ni pretovarne stanice, ali nas se kažnjava – prigovara Pranić koji zamjera resornom ministarstvu što se obračunava s legalnim odlagalištima dok se uopće ne rješava problem ilegalnih deponija. Pranić je pitao ministra Ćorića i zašto padaju javne nabave spremnika koji su preduvjet za odvojeno prikupljanje otpada?

Njegov kolega iz saborskog Kluba Tomislav Panenić dodaje kako se donose odluke koje ne rješavaju problem otpada, ne rješavaju funkcionalni dio problema, no nema političke odgovornosti za to.

- Pitanje cijena odvoza otpada su ključni dio, građanima će značajno rasti računi zbog udaljenih lokacija odlagališta. Deponiranje otpada stoji oko 200 kuna po toni, odvoz otpada tamo-amo je isto oko 200 kuna, što iznosi oko 15-30 tisuća kuna mjesečno, pa to podijelite s brojem kućanstava, znači, građani mogu očekivati da će im računi poskupiti 15 do 25 kuna. A u ovaj izračun nisam ni dodao troškove amortizacije dijelova kamiona koji odvoze otpad. Ovo što sad eskalira u Dalmaciji može se preslikati na cijelu Hrvatsku, a ministar ne žali odgovarati na jasna pitanja s terena – kaže Panenić. Zato traži da se vrati dozvola postojećim odlagalištima te ubrza gradnja regionalnog centra kako bi se riješio ovaj problem otpada.