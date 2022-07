Požari bukte na istoku Njemačke: Situacija je napeta, jak vjetar i suho tlo otežava gašenje

Situacija sa šumskim požarima koji već nekoliko dana bukte u saveznim pokrajinama Brandenburg i Saska je još uvijek napeta, priopćile su vatrogasne službe u utorak.

"Požar se proširio na preko 800 hektara u okrugu Elbe-Elster i još uvijek nije pod kontrolom", priopćio je glasnogovornik ovog okruga. U gradu Falkenbergu u ponedjeljak je evakuirano 600 osoba iz svojih domova kojima prijeti vatra.

U utorak ujutro požar je pokušalo lokalizirati preko 150 vatrogasaca a gašenje otežava jaki vjetar i ekstremno suho tlo. Veliki dijelovi istočne Njemačke, posebice savezna pokrajina Brandenburg, već su dulje vrijeme pogođeni nedostatkom padalina.

U području pogođenom požarima nalazi se i veliki broj vjetrenjača za proizvodnju električne energije. U borbu protiv vatre bi se u utorak trebali priključiti i helikopteri Bundeswehra.

Foto: MATTHIAS RIETSCHEL/REUTERS A Czech army helicopter helps to extinguish a forest fire, during a heatwave, close to the German-Czech border near Schmilka, Germany, July 26, 2022. REUTERS/Matthias Rietschel Photo: MATTHIAS RIETSCHEL/REUTERS

Osim u Brandenburgu sjeveroistočno od Leipziga i južno od Berlina, gori i u nacionalnom parku Saska Švicarska uz granicu s Češkom.

Njemačka, za razliku od susjednih zemalja, ne posjeduje zrakoplove za gašenje požara. Jedna od stranaka vladajuće koalicije, Liberalno-demokratska stranka (FDP) zbog sve češćih požara vegetacije koji zbog viših temperatura i suše posljednjih godina pogađaju Njemačku traži nabavku zrakoplova za gašenje požara.

"Sušna razdoblja kao ovo posljednjih tjedana s brojnim šumskim požarima su jasno pokazala da se Njemačka mora bolje pripremiti za borbu protiv požara", rekla je potpredsjednica zastupničkog kluba FDP-a u Bundestagu Carina Konrad.

Ministarstvo unutarnjih poslova je ukazalo na to da je zaštita od prirodnih katastrofa u nadležnosti saveznih pokrajina koje same moraju pokrenuti postupak nabavke potrebnog materijala u čemu ih savezna vlada može podržati.