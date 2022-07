Europa je u plamenu: Trpimo posljedice globalnog zagrijavanja. Je li čovjek glavni krivac?

Hrvatska se bori s požarima. Iako nakon Zatona i Promine, u kojima je u vatrenoj stihiji oštećeno 30 kuća, od kojih je 17 potpuno izgorjelo, kao i devet brodica, sedam automobila, tri radna stroja i 21 pomoćni objekt, nije bilo velikih, katastrofalnih požara, svakog dana vatrogasci ih ugase na desetke. U ovoj je godini 70% požara više nego lani, oko 7500 na otvorenom prostoru, a već je stravično ugrožena velika površina od 51.176 hektara.



Nije Hrvatska jedina koja se bori s vatrom. Europa, a posebno Mediteran, gori. Španjolska, Portugal, Francuska, Maroko, Kreta, Turska, Slovenija, BiH... Globalno zagrijavanje, suša, nesnosne vrućine, toplinski valovi, ali i snažni vjetrovi pogoduju nastanku i širenju požara. Što se događa s klimom, je li riječ o situaciji koja je ekstremnija nego do sada ili je to nešto kroz što smo već prolazili, pitali smo one koji nas brane na prvoj vatrenoj crti.