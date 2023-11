Pozadina imenovanja novog ministra obrane: Anušić donosi pomirbu na relaciji MORH – Pantovčak

Kao što je ekspresno smijenio Marija Banožića s mjesta ministra obrane jer je u subotu skrivio prometnu nesreću u kojoj je poginula jedna osoba, premijer Andrej Plenković ekspresno mu je našao zamjenu. Za novog ministra obrane predložio je osječko-baranskog župana i potpredsjednika HDZ-a Ivana Anušića koji će isto tako biti i novi potpredsjednik Vlade što još mora potvrditi i Sabor, vjerojatno već u četvrtak. Izboru Anušića prethodile su konzultacije u HDZ-u, a kako je kazao sam premijer Anušić je dobio konsenzualnu potporu i u stranci, ali i od svih HDZ-ovih koalicijskih partnera.

Neutraliziranje desnice

– Mi smo izabrani u istom timu, on je potpredsjednik HDZ-a. Taj najuži tim dobio je veliku potporu u ožujku 2020. godine – odgovorio je premijer na pitanje kako će surađivati s Anušićem s obzirom na njihova česta neslaganja u prošlosti. Plenković i Anušić nikada nisu bili u dobrim odnosima.

Dapače, moćni župan i ključna figura HDZ-a u Slavoniji često je kontrirao šefu stranke i Vlade čime je zaradio i epitet Plenovićevog šefa oporbe unutar stranke. Najčešće zbog odabira koalicijskog partnera SDSS-a kojeg vodi Milorad Pupovac pa je svojedobno Anušić javno izjavio i kako bi bio puno sretniji da "nismo s ovakvim SDSS-om" u koaliciji. Od četvrtka će i osobno biti u istoj Vladi.

GALERIJA Ivan Anušić novi je ministar obrane

Zadnji sukob na relaciji Plenković - Anušić rasplamsao je nedavni osječki požar u tvornici Drava International kada je župan žestoko prozvao državne institucije, ali i otvoreno poručio kako šef HEP-a Frane Barbarić mora otići zbog afere plin za cent, ali i nelegalne kuće na što mu je Plenković uzvratio kako dugo nije bio na predsjedništvu HDZ-a pa da nije ni upoznat sa svim informacijama.

Nuđenje ministarske funkcije upravo Anušiću nakon svega zbog toga se čini kao vrlo mudar potez premijera Plenkovića. Iz više razloga. Ovime definitivno šalje poruku zbijanja redova unutar HDZ-a uoči predizborne kampanje, ali isto tako time neutralizira samog Anušića kojemu s pozicije ministra u Vladi neće biti jednostavno kritizirati stranačkog šefa kao što mu je to bilo s pozicije župana. Treba gledati i regionalnu kvotu kao važan razlog imenovanja jer se moglo očekivati da će nakon Banožića na njegovo mjesto doći upravo političar iz Slavonije. I to ne samo zbog odlaska Banožića već i zbog ranije smjene ministrice EU fondova Natašu Tramišak, također iz slavonske kvote i to mimo volje upravo Anušića.

Video: Plenković: Ivan Anušić kandidat je za novog ministra obrane, na poziciji već od četvrtka

Za očekivati je da će imenovanje ministrom obrane Ivana Anušića poboljšati odnose na relaciji Ured predsjednika i Ministarstva obrane. Jer malo je vjerojatno da će predsjednik države Zoran Milanović kritizirati Anušićev izbor, kao što je malo vjerojatno da će mu sam Anušić za to davati povoda kao što je često radio Banožić. Dapače, upućeni kažu da su njih dvojica u vrlo korektnim odnosima. To je posebno važno i zbog dva aktualna velika rata, ali i jer se zna da već iduće godine predsjednik i premijer trebaju donijeti neke vrlo bitne kadrovske odluke. Jedna od njih je i dogovor oko novog načelnika glavnog stožera obzirom da uskoro istječe mandat načelniku Glavnog stožera oružanih snaga Robertu Hranju.

– Bit će onaj koga izabere Plenković i bilo bi dobro da mu skrene pažnju da dvije godine nije bilo sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost. Ministar bi trebao biti netko tko će normalno komunicirati s mojim savjetnicima jer mi nismo ista razina. Razina predsjednika je premijer u ovom slučaju – komentirao je danas predsjednik Zoran Milanović nešto prije nego se znalo tko će biti novi ministar obrane. Dodao je i kako je danas ministar obrane vrlo vidljiv i zahtjevan posao, ali i pogrijješio očito u procjeni kazavši kako će to biti netko "jako odan šefu, osobito u HDZ-u".

Jedan od razloga zbog kojega se Plenković odlučio za Anušića mogao bi biti i pokušaj da se na taj način pokuša neutralizirati desnica, točnije Domovinski pokret. Vladajuća stranka, nije tajna, oslabljena je u Slavoniji upravo zbog desnog Domovinskog pokreta, a Anušić kao pripadnik HDZ-ove desne struje i kao netko s ugledom među braniteljima obzirom da je i sam bio sudionik Domovinskog rata možda bi mogao promijeniti negativne trendove za HDZ. Upravo u to vjeruje i HDZ-ov koalicijski partner, šef HSLS-a Dario Hrebar koji je kazao kako najviše razloga za brigu zbog izbora Anušića za novog ministra obrane ima Ivan Penava, lider Domovinskog pokreta.

Video: Uzorci krvi i urina stižu u Zagreb na analizu, Olujić: 'Banožićeva kazna ovisi o nizu faktora'

– Mislim da ćemo imati na izborima veliki okršaj Anušića i Penave i da je zbog toga to vrlo mudar potez premijera jer preko Anušića može neutralizirati Penavu. Do sada se Penava morao suprotstavljati Plenkoviću, sada će Anušiću, a tu gubi – kazao je Hrebak te dodao kako će HSLS podržati Anušića za novog ministra obrane i kako smatra da Anušić ima sve političke predispozicije da to doista bude i da osim dobrog i uspješnog župana bude i uspješan ministar.

S druge strane, teško se oteti dojmu da imenovanjem Anušića ministrom puno više dobiva premijer nego sam Anušić. Pogotovo ukoliko su točne bile informacije da sam Anušić ima amibiciju jednog dana možda i preuzeti HDZ. Istina, postaje ovime nacionalno prepoznati političar, ali i ministar koji u Vladu ulazi pred sam finiš i to na mjesto Banožića koji je bio jedan od najslabijih karika.

Odbor u srijedu

Predsjednik saborskog Odbora za obranu, Socijaldemokrat Franko Vidović kaže kako je Anušić dragovoljac Domovinskog rata, čovjek koji je dugi niz godina bio načelnik, pa župan, kratko i u Saboru i kako mu sada treba dati vremena kada ulazi na nacionalnu scenu.

– Vidjet ćemo kako će krenuti, a posebno će se promatrati kako će uspostaviti komunikaciju s Uredom predsjednika. Nadam se da će to ići nabolje i zbog situacije na međunarodnom planu i sve što je pred nama – kazao je Vidović i dodao kako od Anušića isto tako očekuje da razriješi čvor u brodogradnji jer je to u interesu hrvatske mornarice.

– Što se mene osobno tiče, Anušić će u meni, kao i Banožić, imati suradnika i kritičara – kazao je Vidović. Saborski odbor za obranu o Anušiću kao budućem ministru raspravljati će u srijedu u 13 sati.