Anušić: Spreman sam dati sve od sebe da očuvamo i dodatno osnažimo i osuvremenimo Hrvatsku vojsku

Premijer Andrej Plenković predložio je danas za novog ministra obrane Ivana Anušića, trenutno župana Osječko-baranjske županije.

"Iznimna mi je čast što sam predložen za ministra obrane i potpresjednika Vlade. Zahvaljujem se na potpori stranačkim kolegama i koalicijiskim partnerima, no prije svega predsjedniku Vlade i HDZ-a Andreju Plenkoviću, koji mi je ukazao povjerenje. Nastavljamo izvrsnu suradnju koju smo ostvarili u proteklim godinama, radeći na ključnim temama za boljitak Osječko- baranjske županije i Slavonije, kao i u okviru pobjedničkog tima Odvažno za Hrvatsku iz razdoblja unutarstranačkih izbora. Resor Ministarstva obrane je iznimno važan za Hrvatsku i u potpunosti sam spreman dati sve od sebe da očuvamo i dodatno osnažimo i osuvremenimo Hrvatsku vojsku i sve njene sastavnice.

Smatram da višegodišnjim iskustvom u politici kao načelnik općine Antunovac i župan Osječko-baranjske županije te kao maloljetni dragovoljac Domovinskog rata mogu dati svoj doprinos i na nacionalnoj razini. Raduje me što će priliku na mjestu župana dobiti moj zamjenik Mato Lukić, izniman čovjek i profesionalac, koji je jamac da će se nastaviti realizacija svih projekata važnih za stanovnike Osječko-baranjske županije", kazao je Ivan Anušić.

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković sazvao je konferenciju za medije u Banskim dvorima, nakon što su od jutra krenule konzultacije oko odabira kandidata novog ministra obrane. S obzirom na to da je bivši ministar Mario Banožić bio smijenjen ovog vikenda zbog sumnje u izazivanje prometne nesreće kod Vinkovaca, u kojoj je poginula jedna osoba, Plenković je za novog ministra predložio Ivana Anušića, osječko-baranjskog župana.

"Jutros smo održali konzultacije na razini HDZ-a, predložio sam za novog ministra obrane i potpredsjednika Vlade Ivana Anušića koji je dosadašnji osječko-baranjski župan, a ujedno je i potpredsjednik HDZ-a", kazao je, dodajući kako je ovaj prijedlog naišao na veliku potporu među članovima i HDZ-a i parlamentarne većine.

"On je prije mandata župana bio načelnik općine Antunovac, a također je i hrvatski branitelj. Osim toga, bio je u istom timu Odvažno za Hrvatsku 2020. kada smo dobili 80-postotnu potporu članica i članova HDZ-a. Vjerujem da će vrlo kvalitetno obavljati dužnost ministra obrane do kraja mandata naše Vlade. On je pristao na funkciju i spreman je za saslušanje na saborskom odboru - dodao je. Komentirao je i kada se očekuje njegovo stupanje na dužnost.

"Uputit ću pismo predsjedniku Sabora, vjerujem da će se u srijedu sazvati nadležni odbor. Što se tiče glasovanja, ono je predviđeno u četvrtak na sjednici. Ne želimo da nam prođe više od nekoliko dana, a da imamo ovaj privremeni režim. Ako bude sve kako se čini, očekujemo da će Anušić biti na dužnosti člana Vlade do četvrtka. Ako on dobije potporu većine, onda bi ga u preostalom dijelu mandata mijenjao Mato Lukić, dosadašnji zamjenik", dodao je.