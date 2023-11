Novi osječko-baranjski župan: Plenkovićev odabir logičan je slijed odličnog rada Ivana Anušića

Župan osječko-baranjske županije Ivan Anušić službeni je kandidat Vlade za novog ministra obrane i potpredsjednika Vlade, a taj bi mandat mogao, ako se prihvati, mogao izvršavati do parlamentarnih izbora 2024. O dogovoru novog kandidata prvi je izvijestio premijer Andrej Plenković koji je od jutra bio u Banskim dvorima na formalnim konzultacijama, a nakon objave oglasio se i novi župan Osječko-baranjske županije Mato Lukić, inače dosadašnji zamjenik župana koji je preuzeo dužnost.

- Odabir Andreja Plenkovića nekako je logičan slijed i potvrda odličnog rada Ivana Anušića kroz mandat župana. Ne sumnjam da će obavljati dužnost ministra obrane kao i župana, a to je predano i ozbiljno. Kao maloljetni dragovoljac, načelnik Općine i župan, siguran sam da će dati obol ministarstvu kako bi stvari funkcionirale kako treba - poručio je Lukić.

- Što se tiče Osječko-baranjske županije, u ovakvim situacijama dužnost preuzima prvi zamjenik. Ja mogu reći da ćemo stvari raditi u onom smjeru u kojem je započeo županov tim. Radit ćemo u smjeru da se svi započeti projekti dovrše i započnu novi, tako da će stvari funkcionirati zaista onako kako i treba - poručio je.

Predstavljajući Anušića kao kandidata, Plenković je potvrdio kako bi on mogao stupiti na dužnost već od četvrtka, dođe li do glasovanja u Saboru u srijedu i podrške većine. Komentirajući znači li odabir Anušića nastavak tvrde kohabitacije između ministra i predsjednika Zorana Milanovića, s obzirom na ranije verbalne sukobe u javnosti s bivšim ministrom Marijom Banožićem, Plenković je poručio kako će se to tek vidjeti.

Banožić je, podsjetimo, razriješen s dužnosti ministra u MORH-u nakon što je izazvao prometnu nesreću kod Vinkovaca u kojoj je poginula jedna osoba. Banožić je u nesreći teško ozlijeđen, a među ostalim ozljedama zadobio je i nagnječenje mozga, zbog čega je prebačen u KBC Osijek.

