Povratak stare latinske mise: Crkva danas stoji između dva straha

U bazilici svetog Petra, ondje gdje Crkva vizualno najjasnije izražava svoj identitet, dogodio se povratak koji je mnoge iznenadio. Prvi put nakon dugo godina u samom središtu Katoličke crkve ponovno je slavljena stara latinska misa. Obred u kojem svećenik moli leđima okrenut narodu i koristi jezik drevne tradicije opet je postao prizor koji se ne viđa samo u udaljenim kapelama. Kardinal Raymond Leo Burke vodio je slavlje pred prepunim prostorom, a mnogi su sjedili na podu kako bi svjedočili obnovljenoj ljepoti ovoga obreda.
Za tradicionaliste to je bio trenutak tihe pobjede. Nakon godina u kojima je Vatikan ograničavao slavlje po starom obredu, dopuštenje za slavlje u bazilici djeluje kao simboličko popuštanje. Otvara se pitanje je li Crkva umorna od sukoba s retrogradnim snagama koje u modernom svijetu vide opasnost pa se povlače u idealiziranu prošlost. Ili je riječ tek o diplomatskom manevru kako bi se smanjile napetosti i zadržala krhka ravnoteža.
Čini se da je Crkva umorna od sukoba s retrogradnim snagama koje u modernom svijetu vide opasnost
