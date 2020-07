Povratak maski u trgovine hranom, pošte i banke te strože granične kontrole

U prehrambenim trgovinama, supermarketima, bankama i poštanskim filijalama, od petka se ponovno uvodi obvezno nošenje maski“, rekao je austrijski kancelar Sebastian Kurz u utorak poslijepodne na konferenciji za novinare održanoj u Beču zajedno s potkancelarom Wernerom Koglerom, ministrom zdravlja Rudolfom Anschoberom i ministrom unutarnjih poslova Karlom Nehammerom. Kurz je naglasio kako se obveza nošenja maski vraća nakon više od dva mjeseca postupnog popuštanja mjera ograničenja i to zbog porasta broja novozaraženih i sve većeg broja u Austriju „uvezenih“ slučajeva zaraze posljednjih tjedana.

Napomenuo je kako „maske imaju i simboličan učinak“ ustvrdivši: „Što više nestaju iz svakodnevice, to je veća bezbrižnost“. Kancelara, kako je rekao, posebno brine što je „prekoračen magični troznamenkasti prag“ porasta broja novozaraženih, zbog čega se je moralo brzo i preventivno djelovati donošenjem mjere proširenja obveze nošenja maski u prehrambenim trgovinama, bankama i poštama, gdje gotovo svaki građanin navraća. Do sada su maske bile obvezne u javnom prijevozu, ljekarnama, zdravstvenim ustanovam, kod frizera, pedikera i sl. uslužnih djelatnosti gdje nije moguće držati razmak od metra, te u zatvorenim prostorima gdje se održavaju priredbe, kongresi i slično. Kurz je potez povratka maski opravdao Vladinim geslom: „toliko slobode koliko je to moguće i toliko ograničenja koliko je to nužno“.

„Problem je i uvoz zaraze iz inozemstva, posebno iz zemalja Zapadnog Balkana“, napomenuo je, najavivši vezano uz to od petka znatno oštrije granične kontrole i strožu kontrolu osoba u karanteni. Apelirao je na austrijske građane da „ ovo ljeto izostave putovanje u zemlje Zapadnog Balkana“. „Od petka će za putnike koje dolaze iz tog rizičnog područja ulazak u Austriju biti moguć samo s negativnim PCR korona testom ne starijim od 72 sata, koji mora biti napravljen u jednom od certficiranih laboratorija“, poručio je Kurz, koji je svoje viđenje zaštite od širenja zaraze izložio na tri razine. Posebno je istakao značaj uvođenja tzv. „semafor-sustava“ s aktualnim brojkama oboljelih, novozaraženih i poduzetih mjera protiv širenja zaraze na razini regija, kotara i općina, koji bi u jesen trebao pomoći da se spriječi drugi val pandemije.

„Moramo biti i još brži u testiranju kako se približava jesen i boravak ljudi s otvorenih seli u zatvorene prostore, što je sigurno veliki izazov“, istako je Kurz. Potkancelar Kogler je rekao kako Vlada želi zajedno s austrijskim građanima svim raspoloživim snagama i svom odlučnošću spriječiti dolazak drugog vala, jer si „ne može više dozvoliti drugi Lockdown“. Istakao je kako su maske važne, jer se njime štiti sebe i druge. Za epidemiološku situaciju u Austriji je rekao da „nije dramatična“, no da se mora reagirati pravovremeno i ne dozvoliti da se s visokim brojkama novozaraženih uđe u jesen.

„Stoga smo i uveli od petka još strože kontrole na ulasku u Austriju, za sve koji dolaze iz rizičnih područja“, dodao je. Najavio je zajedno s pokrajinama unapređenje suradnje na „brzom otkrivanju zaraženih i njihovih kontakata te njihovoj najbrže mogućoj izolaciji. Ministar zdravlja Anschober je dao pregled epidemiološke situacije pandemije koronavirusa u svijetu, s posebnim osvrtom na Austriju, slikovito pojasnivši zašto je potrebno ponovno uvesti obvezno nošenje maski u trgovine hranom, pošte i banke. „Posljednjih tjedana porast broja novozaraženih lagano krčka u virološkom loncu i stoga je važno brzo i rano djelovati“, rekao je Anschober. Posebno je istakao značaj brzog i sveobuhvatnog testiranja pučanstva dodavši: „Intenzivno testiranje, posebice kod ljudi koji nemaju simptome bolesti, spadaju u najvažnije pripreme za izazovnu jesen“. Najavio je da će na Vijeću austrijskih ministar slijedeći tjedan biti predstavljen „ sustav semafora “, koji će pratiti epidemiološko stanje u zemlji, od savezne do pokrajinske razine, uključujući stanje u stambenim kotarima i općinama, izrađen, kako je naglasio, na širokoj znanstvenoj bazi.

Najavio je utemeljenje Povjerenstva koje će upravljati četri-stupanjskim semaforom i kontrolirati unos podataka. „Sustav semafora dio je Programa od 17 točaka za sprečavanje drugog vala pandemije koronavirusom“, pojasnio je ministar zdravlja. Ministar unutarnjih poslova Nehammer je rekao kako će od petak granična policija zajedno s zdravstvenim djelatnicima i potpomognuta vojskom strogo kontrolirati sve one koji s rizičnih područja namjeravaju ući u Austriju. Napomenuo je kako se kontroliraju i putnici koji dolaze primjerice iz Njemačke, Češke te drugih zemalja.

„Pooštrit ćemo i kontrolu osoba u karanteni. Do sada je obavljeno 65.000 kontrola i kažnjeno ili prijavljeno 260 osoba za kršenje odredbe o propisanoj karanteni. To nije kavalirski čin, nego opasan prekršaj za koji su predviđene kazne do 1.450 eura“, upozorio je Nehammer. Ponovio je kako se iz rizičnih zemalja i regija kao što je Zapadni Balkan u Austriju može ući samo s negativnim PCR testom, ne starijim od 72 sata, a oni koji žive i stanuju u Austriji morat će to dokazati potvrdom o prebivalištu u ovoj alpskoj zemlji.