'Povjerenstvo ne razumije, dobili su još veće ovlasti'

Potpuni raskol u radnoj skupini za izradu novog Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Izvori iz radne skupine bliski Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa optužuju ministra uprave Lovru Kuščevića da je nacrt tog zakona Ministarstvo uprave napisalo na način da u potpunosti razvlašćuje Povjerenstvo koje od nedavno vodi Nataša Novaković. Taj zaključak izvode iz činjenice da je iz nacrta novog zakona eliminiran konkretan popis kažnjivih oblika ponašanja dužnosnika iz domene sukoba interesa te navode da bi se rad Povjerenstva, prema takvom nacrtu zakona, sveo samo na kažnjavanje dužnosnika zbog nepotpuno ili sa zakašnjenjem ispunjenih imovinskih kartica. Ministar Kuščević je pak za Večernji list rekao da Povjerenstvo u novom sastavu djeluje tek nekoliko mjeseci i da mu je razumljivo kako još nemaju dovoljno iskustva da shvate da im je, zapravo, povećao ovlasti.

- Dozvoljavam da zbog nedostatka iskustva novo vodstvo Povjerenstva ne razumije logične odredbe nacrta novog zakona. Upravo zato što smo iz zakona maknuli konkretan popis kažnjivih oblika ponašanja dužnosnika, to znači da smo Povjerenstvu prepustili da ono procjenjuje koja ponašanja sve spadaju u sukob interesa. Jer ako imamo deset propisanih kažnjivih djela, onda znači da ono jedanaesto, koje nije točno definirano u zakonu, nije kažnjivo? - tumači Kuščević. On napominje da radna skupina postoji već više od godinu dana, ali da Ministarstvo uprave do unazad 15 dana nije dobilo baš nikakav prijedlog Povjerenstva kako bi trebao biti napisan novi zakon.

- Zato je Ministarstvo predložilo nacrt kojim Povjerenstvu povećavamo ovlasti i očekujemo, budući da je to tek prijedlog, njihovo očitovanje. I poruka svim članovima radne skupine, dogovoreno je da se svi komentari na nacrt zakona šalju na službeni mail, a ne na mail novinara - poručio je Kuščević. Sudeći po njegovoj reakciji, kada bismo dodali malo ironije, u radnoj skupini za novi zakon zbiva se Hotmail 2. Izvori bliski Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa kažu kako su svi članovi radne skupine, osim predlagatelja Ministarstva uprave, suglasni da novi nacrt nije prihvatljiv te da je dogovor da Povjerenstvo samo napiše svoj nacrt zakona po kojem će ubuduće raditi.

- Upravo ga pišemo, a početkom tjedna ćemo ga i predstaviti - rekao nam je izvor blizak Povjerenstvu koji se pita je li rezanje ovlasti, kako to tumače u Povjerenstvu, stav Ministarstva uprave ili i Vlade, odnosno premijera.

- Ne možemo shvatiti da bi premijeru usred afere Hotmail sada uopće bila opcija da Vlada predlaže ovakav nacrt zakona. To je kao da sam sebi puca u nogu - komentirali su. Dio izvora iz radne skupine pak kaže kako prste u nacrtu novog zakona ima savjetnica ministra uprave Nikolina Nežić, koja je morala otići iz Ministarstva graditeljstva nakon što je objavljeno da je rušeći dio stare kuće srušila i kuću jednoj starici na Pagu. Nakon tog skandala, Kuščević ju je uzeo sebi za savjetnicu. - Iako nije članica radne skupine, ona sjedi na sastancima - potvrdili su članovi te skupine za izradu Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Kuščević pak kaže da ona ne sudjeluje u pisanju zakona nego kao njegova savjetnica brine o dinamici i rokovima donošenja tog zakona.