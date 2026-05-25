FOTO Oni vladaju i mlate milijune: Ovo su najplaćeniji političari svijeta, Plenkovićevih 5738 eura za njih je sitniš

Singapur predvodi listu najplaćenijih državnih čelnika u svijetu, pokazuju podaci o primanjima šefova vlada za 2026. godinu. Premijer te azijske države prima godišnju plaću od oko 1,61 milijun američkih dolara, što ga čini daleko najplaćenijim političkim liderom na svijetu. Na drugom mjestu nalazi se šef izvršne vlasti Hong Konga s godišnjom plaćom od oko 568.400 dolara, dok je treća Švicarska, gdje članovi Saveznog vijeća primaju oko 495.000 dolara.
Foto: KIM KYUNG-HOON/REUTERS
Slijede Sjedinjene Američke Države s predsjedničkom plaćom od 400.000 dolara godišnje te Australija, gdje premijer zarađuje oko 392.811 dolara. Među prvih deset nalaze se i Njemačka, Austrija, Novi Zeland, Japan, Kanada i Luksemburg, uz razine plaća koje se kreću od oko 370.000 do 278.000 dolara godišnje. Plaća premijera Andreja Plenkovića, da podsjetimo, iznosi 5738 eura neto. Godišnje je to 68.856.
1. Singapur – 1.610.000 USD (premijer, Lawrence Wong)
2. Hong Kong – 568.400 USD (šef izvršne vlasti, John Lee Ka-chiu)
3. Švicarska – 495.000 USD (Savezno vijeće, Guy Parmelin)
4. Sjedinjene Američke Države – 400.000 USD (predsjednik, Donald Trump)
5. Australija – 392.811 USD (premijer, Anthony Albanese)
6. Njemačka – 369.727 USD (kancelar, Friedrich Merz)
7. Austrija – 338.094 USD (kancelar, Christian Stocker)
8. Novi Zeland – 325.546 USD (premijer, Christopher Luxon)
9. Japan – 316.521 USD (premijer, Sanae Takaichi)
10. Kanada – 279.000 USD (premijer, Mark Carney)
