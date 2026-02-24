Poznata su imena finalista - važna vijest vezana uz pozivnice

Poznati su finalisti jubilarnog, 20. izdanja izbora za najpopularnije Hrvate izvan domovine za prestižnu nagradu Kroatischer Heimatpreis – Domovnica 2026., koju dodjeljuju Večernji list i Fenix-magazin.

Odlukom čitatelja i stručnog žirija u završni krug plasirao se 21 finalist koji su, temeljem zbroja glasova iz prvog i drugog kruga te ocjena stručnog žirija, ostvarili najbolje ukupne rezultate. Drugi krug glasovanja je zaključen, a započeo je završni krug u kojem su u svakoj od šest kategorija ostala po tri kandidata.

U završnom krugu čitatelji ponovno imaju priliku dati svoj glas putem online ankete na portalima Večernjeg lista i Fenix-magazina.

Pozivnice i nominirani kandidati

Svi finalisti primit će službene pozivnice za svečanu završnicu, odnosno dodjelu nagrda koja će se održati 14. ožujka 2026. godine s početkom u 20 sati u Bad Homburgu, gradu prijatelju Dubrovnika, poznatom po bogatoj povijesti i dugoj lječilišnoj tradiciji.

Sukladno organizacijskim protokolima, pozivaju se svi finalisti neka dostave svoju e-mail adresu i broj telefona na službenu adresu redakcije Fenix-magazina (fenix@fenix-magazin.com), kako bi im bio poslana pozivnica i registracijski link s QR kodom za dolazak na svečanu dodjelu nagrade Domovnica.

Osoba godine

Kao i svake godine, posebnu pozornost izaziva kategorija Osoba godine, u kojoj su nominirana tri istaknuta imena: nogometaš Andrej Kramarić, počasna konzulica Republike Hrvatske Miriam Mack te gospodarstvenik Daniyel Dropulić.

Za razliku od ostalih kategorija, u ovoj kategoriji ne glasaju čitatelji. Dobitnika, kao i ranijih godina, isključivo odabiru članovi stručnog žirija.

Sve veći interes čitatelja

Interes čitatelja i ove je godine iznimno velik što pokazuje i broj pristiglih glasova koji se približava rekordnim brojkama iz prethodnih izdanja. Podsjetimo, prošle je godine kroz sva tri kruga online glasovanja zaprimljeno više od 350.000 glasova za nominirane kandidate.

Dodjela nagrada u Bad Homburgu već se godinama održava pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i drugih uglednih hrvatskih državnih institucija, uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Od prvih nominiranih do finalista

Podsjetimo, u ovogodišnjem izdanju Domovnice bilo je nominirano ukupno 75 kandidata u šest kategorija: sport, glazba, gluma, spektakli, najpopularnija hrvatska udruga te najznačajniji događaj godine. Nakon prvog kruga u drugi krug plasirala su se 42 kandidata s najvećim glasovima čitatelja i žirija, dok je u završnicu izbora ušao 21 finalist.

Jubilarno 20. izdanje Domovnice i ove godine nastavlja potvrđivati snažnu povezanost hrvatskog iseljeništva, ali i izniman interes javnosti za uspjehe i djelovanje Hrvata diljem svijeta. Svečana večer u Bad Homburgu bit će kruna ovogodišnjeg izbora te prigoda za slavlje izvrsnosti, uspjeha i zajedništva Hrvata u hrvatskom iseljeništvu.

Stoga, pratite portale Fenix-magazin i Večernji list, u narednim danima donosimo sve ključne informacije vezane uz ovogodišnji Izbor i svečanu dodjelu nagrada u Bad Homburgu. Objavit ćemo imena glazbenih gostiju koji će nastupiti u službenom programu, te sve važne novosti i detalje koji prate ovu prestižnu manifestaciju.

Do tada, u nastavku donosimo pregled kandidata koji su se plasirali u završni krug izbora. Svoj glas možete im dati sudjelovanjem u online anketama na portalima Večernji list i Fenix-magazin.

SPORT

Najpopularniji sportaš / sportašica

Luka Vušković – nogometaš, HSV

Ivan Martinović – rukometaš, ONE Veszprem

Andrej Kramarić – nogometaš, TSG Hoffenheim

Najpopularnija amaterska sportska momčad / amater pojedinac

HNK Slaven Stuttgart

SK Cro Vienna

SD Croatia Berlin

GLAZBA - Najbolji glazbenik / glazbenica

Ante Beko – glazbenik, Austrija

Daniella Pavicic – glazbenica, Kanada

Valentin Antičević – pjevač, Njemačka

GLUMA - Najbolji glumac / glumica

Eric Bana – glumac, Australija

Slaven Španović – glumac, Švedska

Stipe Erceg – glumac, Njemačka

SPEKTAKLI / SHOWBIZZ - Istaknuti izvođači i javne osobe

Helena Ivančić – model, Njemačka

Nina Morić – model, Italija

Barbara Karlich – voditeljica, Austrija

NAJUSPJEŠNIJE HRVATSKE UDRUGE

Društvo prijatelja Hajduka Steyr/Linz, Austrija

Livanjska zajednica Frankfurt, Njemačka

Hrvatska kulturna zajednica Hamburg, Njemačka

DOGAĐAJ GODINE

Kulturna večer “To je moja zemlja”, Berlin

Slavonska večer, Linz

Kupreška noć, Frankfurt