VIDEO Ruski napad na Kijev uhvaćen kamerama Međunarodne svemirske postaje

Ubrzani video snimljen s Međunarodne svemirske postaje zabilježio je veliki ruski raketni napad na Kijev, prikazujući i balističke putanje i aktivnost ukrajinske protuzračne obrane iznad glavnog grada i okolnih područja. Snimku je objavio YouTube kanal AstronautiCAST, koji je objavio kompilaciju snimljenih kamerom na ISS-u tijekom noći s 26. na 27. prosinca. Prema AstronautiCAST-u, usporena snimka prikazuje putanje leta balističkih raketa i vidljiva presretanja protuzračne obrane iznad Kijeva i regije.

Videozapis bilježi više pokušaja presretanja, kao i eksplozije koje su u skladu s udarima projektila u Kijevu i blizu termoelektrane Tripiljska. U posljednjim sekundama snimke, čini se da su dva balistička projektila uspješno presretnuta. Prema ukrajinskim vlastima, Rusija je tijekom tog noćnog napada lansirala deset balističkih raketa - identificiranih kao sustavi Iskander-M i Kinžal - zajedno s trideset krstarećih raketa, uključujući tipove Kh-101, Iskander-K i Kh-22. Dvije su osobe poginule u tom napadu na Kijev, a više od 30 je bilo ozlijeđenih. Snimka pruža rijedak orbitalni pogled na rusku raketnu kampanju protiv glavnog grada i energetske infrastrukture Ukrajine.

Kijev i kritični objekti u regiji više su puta meta velikih kombiniranih napada koji uključuju i balističke i krstareće rakete od početka invazije velikih razmjera. Ukrajinski dužnosnici opisali su napad 27. prosinca kao jedan od najvećih zimskih napada na Kijev do sada. Osim štete na stambenim objektima i civilnih žrtava, vlasti su izvijestile o utjecajima na elektroenergetsku i toplinsku infrastrukturu.