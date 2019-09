Potres u Albaniji koji je uzdrmao i Dubrovnik: 'Stotine ljudi trčale su kao muhe bez glave'

Mislio sam da je došao smak svijeta. Ovakvo što nisam doživio. Sve se treslo i brujalo, kao u najgoroj noćnoj mori, a trajalo je svega 20 sekundi. Susjedi su, vrišteći, trčali iz zgrade. Hvala Bogu da nije trajalo dulje jer bi cijela Tirana bila sravnjena sa zemljom, kazao je za albansku televiziju 60-godišnji Samet, stanovnik Tirane, nakon potresa koji je u noći na nedjelju pogodio Albaniju, a osjetio se i na krajnjem jugu Hrvatske.

Panično bježali iz kuća

Albansko ministarstvo obrane navelo je da je ovo najjači potres koji je pogodio Albaniju u posljednjih 30 godina. U seriji snažnih potresa u Albaniji, od kojih je prvi bio najjači, ozlijeđeno je više od stotinu osoba. Prema Američkom geofizičkom institutu, potres je bio jakosti 5,6 po Richteru, a prema Albanskom institutu za geoznanost, 5,8 po Richteru. Tri naknadna podrhtavanja tla imala su magnitude 5,1, potom 4,7 i 4,8. Posljednji je zabilježen nešto iza ponoći.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Prema prvim podacima koji su izašli u javnost, oštećeno je tristotinjak kuća, dok su na najmanje dvadeset stambenih zgrada uočene pukotine. U Tirani su dijelovi zgrada padali uništavajući automobile. Jedna od uništenih zgrada, kako pokazuju snimke, jest i zgrada Geološkog fakulteta u Tirani. Snimke su koje su se pojavile na društvenim mrežama dramatične: ljudi panično trče na ulice te traže zaklon, koji je bilo teško naći s obzirom na to da se sve treslo od jačine potresa.

– Bio sam doma i gledao utakmicu. Odjednom sam čuo buku i sve se počelo tresti, a stvari padati po kući. Nisam znao što se događa. Izletio sam na ulicu i imao što vidjeti. Na stotine ljudi trčale su kao muhe bez glave, malo lijevo, malo desno, ovisno gdje je što padalo po ulici. Hvala Bogu što smo ostali živi i zdravi, ali ne znam kada ću se vratiti doma – vidno prestrašen rekao je za albansku televiziju 40-godišnji Shpat te dodao kako je sreća što mu obitelj nije bila u kući, već su bili u posjetu rodbini na Kosovu.

Na izvanrednoj sjednici albanske vlade odlučeno je jučer da policija bude u stanju povišene pripravnosti kako bi kontrolirala situaciju poslije potresa koji se najviše osjetio u Tirani i Draču, zbog čega su popucala stakla na trgovinama i kafićima te razvaljena vrata, što je prava prilika lopovima i kriminalcima koji uvijek ovakve nevolje koriste i kreću u pohode.

Epicentar u dubini Jadrana

Poslije prvog potresa jačine 5,8 prema Richteru, još jedan jak potres pogodio je područje Albanije oko ponoći, i to jačine pet stupnjeva, s epicentrom u blizini Drača, a potom se osjetila serija slabijih potresa. Epicentar potresa nalazio se u Jadranskom moru, i to na dubini od 10 kilometara. Potres je registriran na 13 kilometara sjeverno od Drača. Potres se osjetio čak i u Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i u Dubrovniku. Ozlijeđene su osobe smještene u bolnice u Tirani i Draču, gdje ih je obišla ministrica Ogerta Manastirliu. Nitko ipak nije teže ozlijeđen. Zbog kaotične situacije koja je zavladala u Albaniji nakon serije potresa premijer Edi Rama otkazao je put na Opću skupštinu UN-a u New Yorku.