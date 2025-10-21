Potres na riječkom području probudio građane: 'Zujanje, pa kratki, ali snažan udar'

Prema EMSC-u u 1 sat u Hrvatskoj se osjetio potres. Magnituda je bila 2,7 po Richteru, a epicentar je bio 36 km od Rijeka
'Baška, probudilo me. Lijepo puklo i probudilo me', 'Starigrad kod Senja, dobro se čulo i zatreslo'. 'Kratko podrhtavanje se osjetilo na Rabu, 'Zujanje pa kratki, ali snažan udar', neki su od komentara.
#Earthquake (#potres) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M3.2 || 27 km SE of #Crikvenica (#Croatia) || 5 min ago (local time 01:00:53). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/697uTDjVm2— EMSC (@LastQuake) October 20, 2025
