Potres na riječkom području probudio građane: 'Zujanje, pa kratki, ali snažan udar'

Prema EMSC-u u 1 sat u Hrvatskoj se osjetio potres. Magnituda je bila 2,7 po Richteru, a epicentar je bio 36 km od Rijeka

'Baška, probudilo me. Lijepo puklo i probudilo me', 'Starigrad kod Senja, dobro se čulo i zatreslo'. 'Kratko podrhtavanje se osjetilo na Rabu, 'Zujanje pa kratki, ali snažan udar', neki su od komentara.