Potres magnitude 5,7 stupnjeva po Richteru pogodio Rumunjsku: 'Jači nego jučer, izašao sam iz kuće'

Novi snažan potres pogodio je Rumunjsku. EMSC javlja kako je zabilježen potres jačine 5.7 stupnjeva po Richteru. Potres je zabilježen 73 kilometra sjeverno-sjeveroistočno od mjesta Drobeta-Turun Severin, na dubini od 10 kilometara.

– Jači nego jučer – javlja očevidac koji je bio samo 17 kilometara od epicentra.

– Trajao je dulje nego jučer, oko osam sekundi sve se treslo – objavio je drugi.

🔔#Earthquake (#cutremur) M5.6 occurred 9 km NW of Târgu Jiu (#Romania) 11 min ago (local time 15:16:51).

