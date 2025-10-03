Naši Portali
PODRHTAVANJE TLA

Treslo se kod granice s Hrvatskom: Sloveniju zatresao potres magnitude 2.9

VL
Autor
Vecernji.hr
03.10.2025.
u 20:47

Epicentar je bio kod Rogaške Slatine što je oko 53 kilometra jugoistočno od Zagreba

Sloveniju je oko 20:30 sati pogodio potres magnitude 2.9, objavio je EMSC. Kako javljaju slovenski seizmografi, epicentar potresa bio je jugoistočno od Šmarija pri Jelšah, odnosno osam kilometara jugozapadno od Rogaške Slatine što je oko 53 kilometra jugoistočno od Zagreba. Bio je na dubini od četiri kilometra, a više od 600 stanovnika javilo je da su osjetili podrhtavanje, piše 24ur.

Ključne riječi
Slovenija potres

