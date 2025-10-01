FOTO Katastrofa na Filipinima: Uništene zgrade, prestravljeni ljudi na ulicama, spasioci traže preživjele
Broj poginulih u potresu magnitude 6,9 stupnjeva koji je pogodio središnje Filipine porastao je na 69, rekao je u srijedu dužnosnik zadužen za katastrofe, a vlada je mobilizirala agencije za potragu za preživjelima i obnovu opskrbe strujom i vodom.
U gradu Bogo na sjeveru pokrajine Cebu, koji je bio blizu epicentra plitkog potresa koji je pogodio obalu neposredno prije 22 sata u utorak, bolnica je "preopterećena", rekao je novinarima dužnosnik civilne zaštite Raffy Alejandro.
Broj poginulih od 69 temelji se na podacima ureda za katastrofe pokrajine Cebu i podložan je provjeri, rekla je Jane Abapo, službenica za informiranje u regionalnom uredu civilne zaštite. Drugi dužnosnik rekao je da je više od 150 ljudi ozlijeđeno.
Za još jedan teško pogođeni grad, San Remigio, na snazi su mjere za stanje katastrofe kako bi se pomoglo u odgovoru i naporima za pomoć. Zamjenik gradonačelnika Alfie Reynes apelirao je za hranu i vodu za evakuirane, kao i tešku opremu za pomoć spasiocima.
U obližnjem gradu Pilaru, stanovnik Archel Coraza rekao je da je većina njegove obitelji spavala kada se njihova kuća počela snažno tresti. „Probudio sam ih i svi smo istrčali na ulicu“, rekao je za DZMM. Coraza, koji živi blizu obale, rekao je da je vidio kako se morska voda povlači nakon potresa.
Seizmološke službe procijenile su dubinu potresa na oko 10 km i zabilježile više naknadnih potresa, od kojih je najjači imao magnitudu 6. Filipini se nalaze u pacifičkom "vatrenom prstenu", gdje su vulkanska aktivnost i potresi česti. Zemlja je u siječnju imala dva velika potresa, bez prijavljenih žrtava. Godine 2023. u potresu magnitude 6,7 na moru smrtno je stradalo osmero ljudi.