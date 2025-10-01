FOTO Katastrofa na Filipinima: Uništene zgrade, prestravljeni ljudi na ulicama, spasioci traže preživjele

Broj poginulih u potresu magnitude 6,9 ​​stupnjeva koji je pogodio središnje Filipine porastao je na 69, rekao je u srijedu dužnosnik zadužen za katastrofe, a vlada je mobilizirala agencije za potragu za preživjelima i obnovu opskrbe strujom i vodom.
Foto: XINHUA/PIXSELL
U gradu Bogo na sjeveru pokrajine Cebu, koji je bio blizu epicentra plitkog potresa koji je pogodio obalu neposredno prije 22 sata u utorak, bolnica je "preopterećena", rekao je novinarima dužnosnik civilne zaštite Raffy Alejandro.
Foto: MUNICIPALITY OF DAANBANTAYAN/REU
Broj poginulih od 69 temelji se na podacima ureda za katastrofe pokrajine Cebu i podložan je provjeri, rekla je Jane Abapo, službenica za informiranje u regionalnom uredu civilne zaštite. Drugi dužnosnik rekao je da je više od 150 ljudi ozlijeđeno. 
Foto: ROUELLE UMALI/XINHUA
Predsjednik Ferdinand Marcos Jr. obećao je brzu pomoć, rekavši da su dužnosnici na terenu i usmjeravaju operacije pomoći, te je izrazio sućut onima koji su izgubili voljene.
Foto: ROUELLE UMALI/XINHUA
Za još jedan teško pogođeni grad, San Remigio, na snazi su mjere za stanje katastrofe kako bi se pomoglo u odgovoru i naporima za pomoć. Zamjenik gradonačelnika Alfie Reynes apelirao je za hranu i vodu za evakuirane, kao i tešku opremu za pomoć spasiocima.
Foto: MUNICIPALITY OF DAANBANTAYAN/REU
„Pada jaka kiša i nema struje, pa nam je stvarno potrebna pomoć, posebno u sjevernom dijelu jer je nestašica vode nakon što su opskrbne cijevi oštećene potresom“, rekao je Reynes za DZMM radio.
Foto: ROUELLE UMALI/XINHUA
U obližnjem gradu Pilaru, stanovnik Archel Coraza rekao je da je većina njegove obitelji spavala kada se njihova kuća počela snažno tresti. „Probudio sam ih i svi smo istrčali na ulicu“, rekao je za DZMM. Coraza, koji živi blizu obale, rekao je da je vidio kako se morska voda povlači nakon potresa.
Foto: ROUELLE UMALI/XINHUA
Seizmološke službe procijenile su dubinu potresa na oko 10 km i zabilježile više naknadnih potresa, od kojih je najjači imao magnitudu 6. Filipini se nalaze u pacifičkom "vatrenom prstenu", gdje su vulkanska aktivnost i potresi česti. Zemlja je u siječnju imala dva velika potresa, bez prijavljenih žrtava. Godine 2023. u potresu magnitude 6,7 na moru smrtno je stradalo osmero ljudi.
Foto: ROUELLE UMALI/XINHUA
Foto: ROUELLE UMALI/XINHUA
Foto: ROUELLE UMALI/XINHUA
Foto: ROUELLE UMALI/XINHUA
