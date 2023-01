Potres jačine 3,5 po Richteru kod Popovače: 'Osjetio se jak udar, neugodan'

Potres magnitude 3,5 po Richteru zatresao je područje kod Popovače. Epicentar je bio 2 kilometra sjeveroistočno od Popovače, 58 kilometara od Zagreba.

'Jako je drmalo', 'Opet moj Pokupski, duga tutnjava i udar dosta jak', 'Dobro se osjetilo. Poplavljeni smo od Kupe i sada i to', 'Kratko, ali snažno', 'Jak udar, neugodan', neka su od svjedočanstava.

Potres se osjetio u cijeloj Sisačko-moslavačkoj županiji, ali i na zagrebačkom području, čak i u Karlovcu.

