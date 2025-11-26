Naši Portali
UŽAS U SRBIJI

Potraga završila tragedijom: Tijela nestale Ane i prijatelja pronađena u automobilu nakon tri dana

Nestali Srbija
26.11.2025.
u 11:24

Posljednji telefonski razgovor imala je s bratom kada se nalazila u okolici Čačka

Dva tijela pronađena su pored autoceste Čačak - Požega u automobilu koji je sletio s ceste. Kako je za Blic neslužbeno potvrdila obitelj, radi se o tijelima nestale Ane Radović i njezinog prijatelja koji je bio s njom u pronađenom Audiju. Automobil su pronašli građani koji su odmah obavijestili policiju i hitne službe. Ana je nestala kada je prije tri dana krenula iz Zlatibora za Beograd, objavljeno je na stranici Nestali Srbija. Posljednji telefonski razgovor imala je s bratom kada se nalazila u okolici Čačka.

Ključne riječi
nestala osoba Srbija

Komentara 1

Pogledaj Sve
LU
Lukeruk
11:34 26.11.2025.

I mačak se ponjalke na čačak

