Potraga završila tragedijom: Tijela nestale Ane i prijatelja pronađena u automobilu nakon tri dana

Dva tijela pronađena su pored autoceste Čačak - Požega u automobilu koji je sletio s ceste. Kako je za Blic neslužbeno potvrdila obitelj, radi se o tijelima nestale Ane Radović i njezinog prijatelja koji je bio s njom u pronađenom Audiju. Automobil su pronašli građani koji su odmah obavijestili policiju i hitne službe. Ana je nestala kada je prije tri dana krenula iz Zlatibora za Beograd, objavljeno je na stranici Nestali Srbija. Posljednji telefonski razgovor imala je s bratom kada se nalazila u okolici Čačka.