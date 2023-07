Potpuna obustava rada na sudovima?

Pravosudni sustav paraliziran je gotovo dva mjeseca, a ta paraliza od danas bi mogla postati još i veća. Vlada je odlučila ići džonom na nevidljivu vojsku čiji štrajk ulazi u sedmi tjedan, pa im od danas dani u štrajku neće biti plaćeni. No službenici i namještenici koji rade na sudovima i tužiteljstvima takvom najavom iz Vlade nisu pokolebani, pa najavljuju da će se baviti samo onim što je ugroza za život i zdravlje.

Revoltira ih i što Vlada na njima vježba strogoću, a povrijedilo ih je, moglo se čuti, i to što je prošli tjedan tijekom njihove mirne, prosvjedne šetnje interventna policija osiguravala zgradu NSK u kojoj se održavala sjednica Vlade, na kojoj je odlučeno da od 17. srpnja dani u štrajku neće biti plaćeni. No nejasno je tko će i kako utvrditi tko od 5000 ljudi, koji su prema podacima Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika (SDLSN) u štrajku, radi, a tko ne. Odnosno kako će se obračunavati radni sati i dani, budući da su štrajkaši i do sada obavljali neke poslove.

Recimo, na zagrebačkom Županijskom sudu cijelo vrijeme štrajka održavala su se ročišta na kojima se odlučivalo o ukidanju ili određivanju istražnog zatvora, održane su i sjednice optužnog vijeća u nekim predmetima, održavale su se i pojedine rasprave u pritvorskim predmetima ili da se ne izgubi kontinuitet.... Sve to vrijeme na sudu je oko stotinu ljudi u štrajku, no svi oni tijekom dana, štrajku usprkos, odrade nešto od svog posla. Slična je situacija i u Palači pravde, čiji djelatnici, osim sa sramotno niskim plaćama "bitku" vode i s očajnim uvjetima rada. Palača pravde se obnavlja, sudnice nemaju klimu, a temperature se penju i na više od 30 stupnjeva...

>> VIDEO Štrajkaši u pravosuđu stigli pred NSK, čuva ih interventna policija

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Situacija u pravosuđu poprilično je kaotična, a Vlada, premijer Andrej Plenković i ministar Ivan Malenica uporno ne žele čuti što im ljudi koji štrajkaju već sedmi tjedan poručuju. Tijekom današnjeg dana trebalo bi se održati više sastanaka: SDLSN saziva svoje povjerenike kako bi odlučili hoće li doći do kompletne obustave rada na sudovima, dok Radovan Dobronić, predsjednik Vrhovnog suda, ima sastanak s predsjednicima županijskih i viših sudova. Tema je rad sudova u štrajku jer se različito tumači što su hitne radnje. Dobronić misli da je to i sve ono gdje može nastati nenadoknadiva šteta, no štrajkaši se s time ne slažu te ističu da se tijekom postupka mirenja to nije definiralo.

POVEZANI ČLANCI:

U međuvremenu Dobronić se zbog štrajka u pravosuđu sastao i s predsjednikom Zoranom Milanovićem, dok premijer Plenković na Dobronićevo pismo i zahtjev za sastankom nije odgovorio. Sve u svemu, riječ je o situaciji koja se usložnjava prijeteći kompletnim urušavanjem pravosudnog sustava koji je i prije dvotjednog bijelog štrajka sudaca i trenutačnog sedmotjednog štrajka službenika i namještenika, godinama bio u – rasulu.