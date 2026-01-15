Naši Portali
UTJEČE NA TRUMPA

Raste strah zbog Grenlanda, Europljane posebno brine jedna osoba: 'Mrzi nas'

FILE PHOTO: U.S. Vice President JD Vance tours the U.S. military's Pituffik Space Base in Greenland
Foto: JIM WATSON/REUTERS
Autor
Dora Taslak
15.01.2026.
u 07:30

JD Vance šokirao je Europljane kada je napao ukrajinskog čelnika Volodimira Zelenskog prošle veljače, kao i kada se žalio koliko mu smeta što Amerika plaća za europsku sigurnost

Potpredsjednik SAD-a, JD Vance, tijekom protekle je godine često djelovao neprijateljski nastrojen prema Europi, a mnoge dužnosnici strahuju od njegovog tvrdokornog utjecaja na predsjednika Donalda Trumpa, posebice kada je riječ o Grenlandu. Naime, Trump želi da golemi otok postane dio SAD-a zbog nacionalne sigurnosti. Ako ga Amerikanci ne pripoje pregovorima, isticali su kako su spremi to učiniti vojnim putem. Suočeni s nizom američkih prijetnji, ministri vanjskih poslova Danske i Grenlanda otputovali su u Washington na razgovore, a njima je prisustvovao i Vance. 

Obje strane u srijedu su u konačnici iznijele svoje argumente te dogovorile da će nastaviti razgovore. "Jasno postoji neslaganje", kazao je danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen. "Predsjednik ima ovu želju osvojiti Grenland. Za nas su ideje koje ne bi poštivale teritorijalni integritet Kraljevine Danske ili pravo na samoodređenje grenlandskog naroda, naravno, potpuno neprihvatljive. Stoga još uvijek imamo temeljno neslaganje. I slažemo se da se ne slažemo.“

Ratoborna retorika iz Bijele kuće posljednjih je tjedana uznemirila saveznike u NATO-u i dovela do upozorenja iz Danske da bi zauzimanje Grenlanda uništio cijeli savez. Ima i onih koji kažu kako je međunarodni poredak na kojem počivaju transatlantski odnosi već terminalno ugrožen. "Vance nas mrzi", rekao je jedan europski diplomat za Politico, govoreći pod uvjetom anonimnosti. "Sama činjenica da je ondje puno govori i mislim da je negativna za ishod", dodaje vezano uz sastanak oko Grenlanda.

Vance je šokirao Europljane kada je napao ukrajinskog čelnika Volodimira Zelenskog prošle veljače, kao i kada se žalio koliko mu smeta što Amerika plaća za europsku sigurnost. Mnogi zbog svega toga strahuju da bi Vance mogao preuzeti Bijelu kuću po završetku Trumpova drugog mandata. Naime, neki dužnosnici EU-a kažu da Vance izgleda ideološki neprijateljski nastrojen prema Europi, što bi mogao biti rizik za Grenlanda, NATO i Ukrajinu.
Gomilaju vojnike, grade hangare, stižu oklopnjaci zbog straha od invazije: 'Borit ćemo se s onim što imamo'

OR
Orion5
07:41 15.01.2026.

Kad je netko slabić, zašto se čuditi ako se prema njemu odnosi kao prema slabiću?

TA
Tarantula
07:57 15.01.2026.

Ja sam siguran da Trump ima podršku Vlade RH za preuzimanje Grenlanda, naš premijer bi uzviknuo: logično! SAD se ponaša kao klasični balkanski kamatar, ugnjetava jer može ali kako priča obično završava, kamatari na neki čudan način ne umiru prirodnom smrću.

1N
19 NATO 99.
08:20 15.01.2026.

Preko 70% Amerikanaca protivi se bilo kakvom nasilnom preuzimanja Grenlanda...čak i većina republikanaca je protiv toga

