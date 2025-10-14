'Potencijal plovnih putova nedovoljno je iskorišten'

– Počeo je projekt uspostave novog sustava naplate cestarina koji će biti beskontaktni, i tih 100 milijuna eura ulažemo u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti. To će pomoći u boljoj protočnosti prometa, poglavito ljeti, kada ćemo izbjeći gužve – rekao je Oleg Butković, potpredsjednik Vlade i ministar, mora, prometa i infrastrukture na konferenciji "Budućnost transporta i logistike".

– Osim sto se Hrvatska danas nalazi na dodatna dva koridora, ove smo godine ostvarili dva velika iskoraka u cestovnoj infrastrukturi. Dovršen je koridor Vc, čime smo u potpunosti integrirali istočni dio Hrvatske prema središnjoj Europi, odnosno Mađarskoj i Budimpešti. Čekamo završetak preostalog dijela kroz Bosnu i Hercegovinu, što će omogućiti puni potencijal i razvoj luke Ploče, koja je od iznimne važnosti za Hrvatsku – rekao je Butković. Govoreći o željezničkoj infrastrukturi, ponovio je da je Hrvatska u velikom investicijskom ciklusu.

– Do kraja godine imat ćemo završenu novu dvokolosiječnu prugu od Zagreba do mađarske granice. Nastavljamo s projektima prema Rijeci, što je ključno jer je ondje počeo s radom novi kontejnerski terminal Zagrebačka obala – rekao je, podsjetivši da je Rijeka uspjela u nešto više od petnaest godina, uz pomoć Vlade, sagraditi dva kontejnerska terminala – Brajdicu i Zagrebačku obalu. U središtu je te prometne vizije, kazao je, i terminal Rijeka Gateway, najveća privatna investicija u logistiku u povijesti Hrvatske, vrijedna 380 milijuna eura.

– Terminal će imati obalu duljine 680 metara i dubinu od 20 metara, što mu omogućuje prihvat najvećih svjetskih kontejnerskih brodova i godišnji kapacitet veći od milijun kontejnera. Bit će to najzeleniji terminal u regiji, 95 posto opreme bit će električno, energija će dolaziti iz obnovljivih izvora, a cijelim će se sustavom upravljati pomoću umjetne inteligencije i privatne 5G mreže – istaknuo je Butković. Nužna je, smatra, i modernizacija i gradnja nove željezničke pruge prema Zagrebu. Spomenuo je i završetak Zagrebačke obale i početak rada na kontejnerskom terminalu te istaknuo kako je u posljednjih nekoliko godina u obnovu luka i riva uloženo 500 milijuna eura. Potencijal plovnih putova do sada nije bio dobro iskorišten, no radi se, rekao je, na tome da se situacija promijeni, s naglaskom na Osijek i Vukovar. – U 2026. u riječkoj će luci biti 6,5 milijuna tona novog tereta, danas je 14 milijuna. Trst je gotov, jedine dvije luke na sjeveru Jadrana u kojima će biti linije za Daleki istok su Rijeka i Kopar – rekao je Denis Vukorepa, ravnatelj Lučke uprava Rijeka, i dodao kako su Rijeka i Rotterdam najviše automatizirani terminali u Europi.