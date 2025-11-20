Posthipodromski sindrom: Zastrašujuća slika svakodnevnog života

Ovo je lako pronaći na internetu. Republika Hrvatska je suverena i samostalna država smještena u jugoistočnoj Europi, na razmeđu srednje Europe, Balkanskog poluotoka i Mediterana. Hrvatska je parlamentarna demokracija, a njezin glavni grad je Zagreb. Članica je Europske unije, Ujedinjenih naroda, NATO-a i brojnih drugih međunarodnih organizacija. Država je ustrojena kao jedinstvena i nedjeljiva, s vlastitim teritorijem, narodom i zakonodavnim sustavom. Temeljne vrijednosti Republike Hrvatske uključuju vladavinu prava, poštivanje ljudskih prava, slobode i jednakosti svih građana.