Postavio kameru na kuću pa 'uhvatio' što je susjeda radila dok je bio na odmoru

Internetom kruži snimka jedne žene koja se na zanimljiv način odlučila osvetiti svome susjedu s kojim je osam godina u svađi.

Ian Walton (54) iz gradića Clacton-on-Sea u engleskom Essexu snimio je trenutak kada mu je susjeda Maxine Johnson vrtnim škarama izrezala grm u dvorištu.

On tvrdi kako je njihov odnos napet već osam godina zbog svađe oko parkirališta, dok ona kaže kako je ovaj razvedeni otac petero djece ljutit na nju jer mu nije pozitivno odgovorila na ljubavna pisma koja joj je slao.

[video: 27682 / ]

Žena tvrdi kako je grm izrezala jer cvijeće dodiruje automobil koji ona parkira ispred kuće pa tako oštećuje boju.

Zbog susjedskih svađi na terene je morala nekoliko puta izlaziti i policija, a potvrđeno je kako je žena jednom uhićena jer je ukrala noge vrtnoga stola u susjedovom dvorištu, no puštena je na kraju bez optužbe, piše Daily Mail.

Susjeda pak tvrdi kako joj je 54-godišnjak slao ljubavne poruke, no ona ga je odbila, a on to odlučno odbacuje govoreći kako su te poruke krivotvorene.

Odnosi između susjeda ponovno su se zakomplicirali nakon što je Maxine Johnson počeo smetati grm koji se nalazi u susjedovu dvorištu, a točno je ispred mjesta na kojem ona parkira svoj automobil.

Zbog stalnih svađa, Ian Walton postavio je nadzornu kameru na svoju kuću, a kada se u kolovozu vratio s ljetovanja, imao je što vidjeti. Na kameri je otkrio kako mu je susjeda vrtnim škarama odrezala grm u dvorištu.

– Kada sam vidio snimku, bio sam prvo malo ljutit, no kasnije me ona zabavljala – rekao je Ian Walton. Snimku je objavio na Facebooku gdje je ona postala pravi hit, a to mu je ujedno bila i najbolja osveta.