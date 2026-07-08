Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PREMA AMERIČKOM DUŽNOSNIKU

SAD povlači odobrenje za prodaju iranske nafte

Foto: REUTERS
1/6
VL
Autor
Bernard Čavar/Hina
08.07.2026.
u 01:00

Bijela kuća je izdala licencu u lipnju, ublažavajući dugogodišnje sankcije Iranu u sklopu dogovora o ponovnom otvaranju tjesnaca

SAD povlači licencu kojom je odobrena prodaja iranske nafte, rekao je u utorak američki dužnosnik, istaknuvši da su potezi Irana u Hormuškom tjesnacu "posve neprihvatljivi" i da će snositi posljedice nakon napada na tankere u tom strateškom prolazu. Do toga dolazi nakon što su posljednjih dana projektilima pogođena tri tankera, objavila je britanska pomorska agencija UKMTO. Iran zasad nije komentirao tu vijest niti je bilo tko preuzeo odgovornost za napade. Katar i Saudijska Arabija optužile su Iran za napade na njihov tanker za ukapljeni plin, odnosno supertanker za prijevoz nafte uz obale Omana. Saudijsko plovilo je oštećeno, a katarskom prijeti eksplozija, objavile su vlasti tih zaljevskih zemalja.

Bijela kuća je izdala licencu u lipnju, ublažavajući dugogodišnje sankcije Iranu u sklopu dogovora o ponovnom otvaranju tjesnaca. Američki dužnosnik je rekao da, unatoč najnovijoj eskalaciji, pregovarači nastavljaju rad na završnom sporazumu s Iranom. Napadi i reakcija SAD-a prijete krhkoj diplomaciji između Washingtona i Teherana i povećavaju rizik od šireg sukoba koji bi mogla zaustaviti pregovore o sveobuhvatnom sporazumu. Izvoz nafte ključni je izvor prihoda za Iran i prekid izvoza dodatni je pritisak na njegove financije.

Deseci tisuća Iranaca na sprovodu ubijenog vrhovnog vođe, pozvali su na ubojstvo Trumpa i osvetu
Ključne riječi
Hormuški tjesnac licenca prodaja nafta Iran SAD

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!