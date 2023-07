"Postani timaritelj na jedan dan': S čimpanzama treba biti oprezan, snažne su kao četiri muškarca

Paula i Fran marljivo su sjeckali dinje, banane, breskve. Sočno voće hrana je za nosate rakune u Zoološkom vrtu u Osijeku koje su im potom sami i poslužili. Oboma je sedam godina i vrući ljetni dan u ponedjeljak su proveli radeći kao timaritelji. Riječ je o novom i zanimljivom programu u osječkom ZOO-u pod nazivom "Postani timaritelj na jedan dan". I nije rezerviran isključivo za djecu već i odrasli mogu iz prve ruke doznati kako to izgleda timariteljski posao.

Češkali ih kao psiće

Dok Paula kaže kako i doma pomaže mami spremati ručak, Fran će priznati da on u tome još nema iskustva. No nimalo im nije bilo teško pomagati timariteljima. Dok sjeckaju banane, zadirkujemo ih i pitamo što je majmunima draže jesti – banane ili brokulu.

– Banane – odgovara Paula. – Brokule – kaže pak Fran pa pojašnjava kako je to zeleno povrće i njegov prvi izbor. – Ja više volim brokulu i rajčice nego banane – dodaje ovaj simpatični dječak koji će u jesen, baš kao i Paula, krenuti u prvi razred.

Dok pripremaju ručak stanarima ZOO-a, prati ih zadivljujuća pjesma gibona. Franu je, inače, omiljena životinja krokodil, a Paula ne može izdvojiti samo jednu. No, kada su iz ruke hranili lemure, a oni im prilazili i kao psići tražili da ih češkaju, njihovom oduševljenju nije bilo kraja. – Danas imamo pomoć, i zaista nam puno znači – ohrabruje ih timaritelj Goran Kamenko, iza kojega su gotovo dva desetljeća timariteljskog iskustva u osječkom ZOO-u. Kada je počeo raditi, bile su mu tek 24 godine, i nije mu, prisjeća se, bilo svejedno gledati u oči zvijerima.

– Veterinarski sam tehničar pa su mi životinje struka, no timariteljski posao najviše se uči kroz iskustvo i savjete starijih kolega. Mrvica straha, ili ispravnije rečeno strahopoštovanja, uvijek je prisutna jer radim s divljim životinjama, konkretno zvijerima, a one su sve na neki način opasne. Timariteljski je posao vrlo odgovoran, ne smijemo si dopuštati propuste – priča nam Goran. Posebno je oprezan, reći će nam, sa – čimpanzama.

– Izuzetno su inteligente, a iako teže 40-ak kilograma, čimpanze su snažne kao četiri muškarca. No, jako dobro znamo kako im pristupiti pa nikakvih problema nema – pojašnjava nam. Ukupno je 30 zaposlenika u ZOO-u u Osijeku, među kojima su 16 timaritelja, a podijeljeni su u dvije grupe i po sektorima. Timaritelji na jedan dan obilaze sve sektore i upoznaju se s poslom svakog pojedinog timaritelja. Paula i Fran još su maleni pa nisu pomagali pri čišćenju nastambi, no oni stariji hvataju se i metle, lopate... Počinju raditi u 9, završavaju u 13.30 sati, a u podne dobiju i ručak.

– Jako brinemo za sigurnost djece, timaritelji dobro znaju kako bi koja životinja mogla reagirati pa, naravno, ne prilaze tigrovima ili lavovima, ali im priuštimo kontakt s, primjerice, lemurima, nosatim rakunima, gušterima, pojedinim zmijama, kako bi im taj dan bio i dovoljno atraktivan. Posebno se, pak, vole voziti u našim električnim kamiončićima. Timaritelji im zaista izlaze u susret kako bi im pokazali što više svoga posla, ali ih i zabavili – govori nam prof. Tatjana Elez, edukatorica u osječkom ZOO-u.

Čak i svadbeni dar

Djecu, naime, u stopu prati i edukator koji njihove doživljaje bilježi fotoaparatom, za duže sjećanje.

– Program smo zamislili tako da djeca obiđu cijeli zoološki vrt i vide kakav je to posao timaritelja, a on je uistinu zahtjevan, ozbiljan i ima ga pune ruke. Timaritelji su duša svih zooloških vrtova, oni zaista osjete životinje, a razvili su s njima poseban odnos povjerenja, i to na izuzetno visokoj razini. Naši su timaritelji vrlo snalažljivi u svakoj situaciji, vrlo su mirni, a za ovaj je posao jako važno biti miran, staložen i strpljiv. Jer, nisu sve životinje uvijek dobro raspoložene, baš kao ni mi ljudi. Kada im trebaju dati terapiju po nalogu veterinara, potrebno im je puno strpljenja jer neće životinje samo doći i odmah pojesti tabletu. To ih se, među ostalim, trenira. Isto tako, timaritelji pružaju vrlo važne informacije našim veterinarima, detektiraju kada se životinja lošije osjeća, ne jede, ne kreće se, pa veterinari dalje rade svoj posao. Jako pazimo na prehranu životinja, o čemu brine naš nutricionist, a timaritelji ih redovno važu i provjeravaju njihovu kilažu – prikazuje edukatorica Elez.

Program "Postani timaritelj na jedan dan" započeo je u svibnju, dostupan će biti cijele godine, najniža je dobna granica polaznika šest godina, a već se u timariteljskom poslu okušalo njih 26. Među njima su bila i dva brata iz SAD-a, koja su u Osijek stigla u posjet, a edukatori su s njima razgovarali na engleskom jeziku. Za timariteljsko je iskustvo potrebno izdvojiti 33,18 eura po osobi, a već je prepoznato i kao zanimljiv rođendanski poklon, pa čak i svadbeni dar.