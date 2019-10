Postaje li Zadar grad slučaj? Pet slučajeva sa zadarskog područja koji su sablaznili Hrvatsku

Zadar i cijela Hrvatska su opet u šoku. Sedmorica mladića prijavljenih za silovanje i bludničenje nad 15-godišnjom djevojčicom su se, prema policijskoj prijavi, godinu dana iživljavali nad njom, ucijenili je snimkom seksa s mobitela... Policija je odmah reagirala, uhitila, ali... Sudac ih je pustio da se brane sa slobode, uz mjere opreza, iako ni maloljetnica još nije ispitana. Javnost se sablaznila.

I opet se kao i u još jednom zadarskom slučaju, poput slučaja Daruvarac, digla na noge i cijela politička javnost, najavljuju se opet izmjene zakona... Da, i opet su krivi novinari, prekjučer Daruvarcu, danas glasnogovorniku zadarskog suda. Iako je jasno da Zadar nije usamljen, i da druga područja Hrvatske nisu cijepljena od monstruoznih događaja, činjenica je da će se opet u Zadru, nakon nedavnog prosvjeda zbog greške pravosuđa u slučaju Daruvarac, u petak dogoditi i novi prosvjed. Zadarski blok poziva u 12 sati ispred zgrade suda na prosvjed povodom sramotnog ponašanja suca istrage kao i nadležnog predsjednika suda u najnovijem slučaju silovanja.

Večernji list donosi pet slučajeva sa zadarskog područja koji su u posljednjih nekoliko godina sablaznili cijelu Hrvatsku i koji dokazuju da nisu u pitanju bombastični naslovi, nego da se zvjerstva događaju.

Studeni 2013. Pet mladića u dobi od 16 do 22 godine noću su na plaži Kolovare u centru Zadra silovali 17-godišnjakinju, istukli je, zlostavljali... Dobili su kazne od četiri godine i 10 mjeseci zatvora, tri godine maloljetničkog zatvora, maloljetnički zatvor u trajanju od godine dana... Već sama informacija o iživljavanju petorice mladića iz jednog sela u zadarskom zaleđu nad maloljetnicom sablaznila je javnost, no opis događaja sa suđenja dodatno je potvrdio monstruoznost počinitelja. Djevojku je ujutro nakon silovanja pronašla prolaznica, a potom je rastrgane odjeće došla u policiju s majkom i liječnik je utvrdio lakše tjelesne ozljede i spolni odnos...

Iživljavanje, brutalnost

– Istragom je utvrđeno da su se prva dvojica mladića optužena za silovanje s trećeoptuženim susrela tek na partyju s kojeg ih je on trebao uvesti u noćni klub na plaži Kolovare jer je poznavao čuvare na ulazu. Na tom je partyju bila i 17-godišnjakinja, koja je već tada bila u alkoholiziranom stanju, povraćala je i posrtala. Umjesto da je otprate do taksija, prva dvojica mladića odvela su je do plaže, ondje silovala i ostavila. O tome su govorila dvojica svjedoka koja su vidjela dvojicu muškaraca kako vuku djevojku koja se otimala i plakala. Nakon silovanja prve dvojice muškaraca, 17-godišnjakinja je ustala i došla do noćnog kluba gdje je pristupila trećeoptuženom A.Č. koji je sjedio na zidiću kraj mora s I.Z. i D. Z.. Nakon kraćeg razgovora otišla je na plažu s A.Č.. Ondje ju je i on silovao nakon čega se vratio do kluba i kazao I.Z. da ga djevojka zove na plažu. I taj ju je mladić silovao, a isti scenarij uslijedio je i s petooptuženim... – izvijestio je nakon presude petorki Zadarski.hr.

Još je jedna mučna priča prethodila najnovijem sablasnom slučaju silovanja kraj Zadra. Krajem srpnja lani žrtva silovanja bila je 22-godišnjakinja koja je s poznanikom popila piće, pa još nekoliko u društvu koje se naknadno pridružilo. S jednim se i zbližila, poljubila, a onda, kako su tada izvještavali mediji iz policijskih izvora, baš njega zamolila da je odvede kući, i to nakon što joj je od alkohola pozlilo. No, on ju je poveo u park i, prema njezinoj priči, prvi put silovao. – Potom je pozvao prijatelja s automobilom u namjeri da je odveze kući, no umjesto kući, djevojku su odveli u Arbanase gdje je prvooptuženi “ponudio” pijanu djevojku svom prijatelju. Iako višestruko krupniji od nje, drugooptuženi nije uspio natjerati djevojku da ga oralno zadovolji. Prvooptuženi je onda djevojci predložio seks u troje. – To bi ti bila avantura života – kazao joj je i nakon toga je prisilio na oralni seks... – izvijestili su tada mediji.

“Grad po mjeri čovjeka”

U to vrijeme, u lipnju prošle godine u Zadru se dogodilo i brutalno premlaćivanje Zadranke u kafiću naočigled svih koji ne samo da joj nisu pomogli nego su i lažno svjedočili u korist počinitelja.

– Proglašavam Darka Kovačevića krivim što je dana 28. svibnja 2018. u Zadru u Ulici Benka Benkovića 30 u café baru Chill Out oštećenici Loreni Gurlici s kojom je bio u povremenoj vezi, s ciljem da je ustraši, prijetio ručnom bombom i ovim riječima: “Ako me prijaviš policiji, ja ću 20 godina biti u zatvoru, ali kada iziđem, usmrtit ću tvoju obitelj.” Kod oštećene je to izazvalo strah za sebe i obitelj. Potom je 13. lipnja u istom kafiću Lorenu Gurlicu udario rukom u potiljak, opalio joj dvije-tri pljuske pa zatim za njom otišao u WC i optužio je da ga vara. Potom ju je, u namjeri da je teško ozlijedi, počeo udarati šakama po glavi, a kad je Ante Kokić ušao i rekao mu: “Nemoj je toliko tući, ubit ćeš je”, on je odgovorio: “To i želim.”

Kada je oštećenica otišla u drugi WC, otišao je za njom i nastavio ju je udarati šakama u glavu, a držeći je za glavu, dva-tri puta udario je njezinom glavom u umivaonik. Pobjegla je tada u unutrašnjost kafića, a okrivljenik ju je bez povoda i uz prisutnost drugih osoba u dva navrata uhvatio za kosu i bacio na pod, a potom ju je udarao otvorenim dlanovima i zatvorenim šakama i nogama u tijelo i glavu, od čega je oštećenica Lorena Gurlica zadobila teške tjelesne ozljede – istaknula je sutkinja i izrekla jedinstvenu bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju od pet godina, a splitski sud potom Daruvarcu smanjio kaznu na četiri godine.

U veljači ove godine još je jedan slučaj sa zadarskog područja sablaznio Hrvatsku. I baš danas će monstrumu s Paga na Županijskom sudu u Zadru započeti suđenje za četiri teška ubojstva u pokušaju, i to svoje rođene djece koju je 54-godišnji manijak bacao s prvog kata kuće na betonski pod.

– U 5.56 me pitao spavam li, a ja sam se malo od vrtića okrenula prema njemu i vratila se prema malom i u tom sam trenutku opet zaspala. Nisam slutila što će napraviti. Mislila sam, možda se digao jer svako jutro otiđe u dućan po kruh i priča s gospodinom Bernardom – prisjetila se ona jučerašnjeg jutra. Kaže kako je odjednom čula krik. – Kada je on došao u sobu, čula sam parkete kako škripe i vidjela sam da je djevojčicu koja je imala operaciju uhvatio za ruke i nosio je. Vratio se i rekao hladnokrvno: “Ja sam ubio djecu!” – ispričala je majka dan nakon tragedije za Večernji list.

Danas ili sutra očekuje se i odluka suda na žalbu DORH-a na odluku suca o najnovijem, petom slučaju, koja dokazuje da u izvještavanju o silovanju maloljetnice nisu u pitanju bombastični naslovi, nego nasilje nad djetetom.

Ministar Bošnjaković nije želio ocjenjivati je li sud pogriješio te je zamolio medije da budu osjetljivi u izvještavanju. “Treba utvrditi činjenice”, rekao je ministar i dodao kako je sudac Marković počeo dobivati prijetnje i da je za njega zatražena zaštita.

Upitan za komentar, zadarski gradonačelnik Branko Dukić odbio je prihvatiti da Zadar postaje grad slučaj. – Stavljati stigmu na grad i sve Zadrane zbog pojedinaca i to pojedinaca koji u ovom slučaju nisu iz Zadra i za djelo koje nije niti dogodilo u Zadru najbolje govori o namjerama onih koji se time pokušavaju okoristiti. Ovo je trenutak u kojemu svi moramo reagirati kao ljudi i roditelji. Prije svega kao čovjek i otac apsolutno sam šokiran i zgrožen ovakvim djelima koja nijedna normalna osoba ne može shvatiti ni zamisliti – rekao je Dukić.

– Volio bih da svaki postupak u sljedećim danima bude uz veliki ljudski obzir i solidarnost prema žrtvi i njezinoj obitelji. Pokušajmo poštivati što oni žele i što struka misli kako je najbolje djelovati u ovom trenutku. Sociolog Sven Marcelić kaže da Zadar u službenim statistikama ne odstupa znatno od hrvatskog prosjeka. – Glavni razlog za takvu percepciju su redovito loše i neadekvatne reakcije sudstva i represivnog aparata kod slučajeva koji su nacionalno vidljivi. Reagirali su i mnogi poznati Zadrani među kojima su pjevač Đani Maršan i košarkaš Petar Popović.

– Zadar je moj grad koji sam uvijek volio jer je po mjeri čovjeka. Treba sve učiniti pa i pozitivnim zakonskim propisima da takav i ostane. A košarkaš Popović da u slučaju djevojčice institucije moraju sve učiniti dodavši: “Zadar ne odudara od drugih gradova u svijetu po lošim stvarima jer je, nažalost, svugdje krenulo naopako.”