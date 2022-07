Portret Zdravka Marića: Kako je došlo do toga da narod prvi put žali za političarom? Odgovor je jasan

U sobi za sastanke ministarskog kabineta u Katančićevoj ulici u Zagrebu zavladala je konsternacija kada je Zdravko Marić okupljenim suradnicima i kolegama u ponedjeljak 4. srpnja priopćio da odlazi. Informacija je ostala zaključana do utorka navečer kada su portali i društvene mreže eksplodirali: Ministar financija napušta Vladu!



Za široku javnost i Marićeve suradnike iz Ministarstva financija vijest kao grom iz vedra neba. Za one malo upućenije bio je to očekivani epilog političkog puta jednog od najcjenjenijih hrvatskih ministara dosad. Iznenađujući je bio samo tajming ostavke. Marić je, naime, kao resorni ministar priveo kraju desetogodišnji hrvatski put k uvođenju eura.